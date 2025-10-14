Kundgebung: Freiheit für Yerro - Abschiebungen verhindern!
Am Sonntag dem 12. Oktober sind wir spontan vor die Abschiebehaft in Dresden gezogen. Wir protestieren gegen die drohende Abschiebung von Yerro. Er soll am 15. Oktober von Frankfurt am Main aus nach Gambia deportiert werden.
Yerro wurde aus dem Kreis seiner liebsten gerrissen, als er einen Termin der Ausländerbehörde in Dessau wahrnahm. Vor Ort wurde er dann von den Bullen festgenommen und nach Dresden gebracht. Dabei bekam er keinerlei Essen über fast 24 Stunden bis zur Ankunft im Abschiebeknast in Dresden.
Zur Kundgebung kamen knapp 30 Menschen und wir konnten lange mit den Menschen hinter den vergitterten Fenstern kommunizieren. In der Hoffnung ihnen zumindest etwas Kraft geben zu können, blieben wir etwa eine Stunde mit Musik und Pyro vor dem Knastgebäude.
Wer Interesse hat, gegen die derzeit sehr dicht gefüllte Abschiebehaft aktiv zu werden, meldet euch bei der Abschiebehaftkontaktgrupppe: https://www.abschiebehaftkontaktgruppe.de/
Deutschland du raasistisches Stück Scheiße!
Ergänzungen
Illegale Drecksäcke wie Yerro belegen die billigsten Wohnungen.
Solche Yerros bekommen Zimmer und Geld zum Leben. Studenten suchen verzweifelt ein bezahlbares Zimmer und müssen für Miete und für Essen in der Mensa jobben. Studienkredite zurückzahlen? Parasiten wie Yerro müssen nichts zurückzahlen. Findest Du das schön?
Illegale Drecksäcke wie Yerro belegen die billigsten Wohnungen.
Solche Yerros bekommen Zimmer und Geld zum Leben. Studenten suchen verzweifelt ein bezahlbares Zimmer und müssen für Miete und für Essen in der Mensa jobben. Studienkredite zurückzahlen? Parasiten wie Yerro müssen nichts zurückzahlen. Findest Du das schön?