Kundgebung: Freiheit für Yerro - Abschiebungen verhindern!

Yerro wurde aus dem Kreis seiner liebsten gerrissen, als er einen Termin der Ausländerbehörde in Dessau wahrnahm. Vor Ort wurde er dann von den Bullen festgenommen und nach Dresden gebracht. Dabei bekam er keinerlei Essen über fast 24 Stunden bis zur Ankunft im Abschiebeknast in Dresden.

Zur Kundgebung kamen knapp 30 Menschen und wir konnten lange mit den Menschen hinter den vergitterten Fenstern kommunizieren. In der Hoffnung ihnen zumindest etwas Kraft geben zu können, blieben wir etwa eine Stunde mit Musik und Pyro vor dem Knastgebäude.

Wer Interesse hat, gegen die derzeit sehr dicht gefüllte Abschiebehaft aktiv zu werden, meldet euch bei der Abschiebehaftkontaktgrupppe: https://www.abschiebehaftkontaktgruppe.de/

Deutschland du raasistisches Stück Scheiße!