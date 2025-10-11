Kein Automatencasino in der Rigaer94! Die Spielhallenmafia hinter Lafone Investments

Von 2016 bis heute

Spätestens seit 2016 laufen, parallel zum Tauziehen um die Rigaer94, die Spekulationen darüber, wer hinter der britischen Briefkastengesellschaft steckt. Anwälte, die vorgaben die Briefkastenfirma "Lafone Investments" zu Vertreten, versuchten damals mit dem Innensenat die Veranstaltungsräume in der Rigaer94 zu räumen, bis die Bullen von einem Gericht zurückgepfiffen wurden.

In 2016 berichtete der Spiegel, ein zwielichtiger Spielhallenmillionär stecke hinter der Briefkastenfirma ohne Briefkasten. Vor der alten Anschrift der "Centurius Immobilien Handels GmbH", zu der einige Fäden führten, standen dann ein paar Monate Objektschützer der Polizei. Dort auch ansässig und mit den diversen anderen Firmen aus der Bürogemeinschaft Leonid Medved und Igor Lipniak nun zum Ku'damm 92 umgezogen sind öffentlich recherchierbare Firmen zum Betrieb von Automatencasinos. Einie davon tragen eindeutige Namen wie "Frankfurter Allee 286 Spielhallen GmbH" (Foto der Immobilie unten) oder "Rossler Straße 79 Spielhallen KG", andere haben im Gewerbeverzeichnis als Zweck den Betrieb von Spielhallen stehen.

Die Automaten-Industrie

Der Betrieb von Spielautomaten ist schäbig. Hier wird sich an der Zerstörung von Existenzen bereichert. Mit intensiven Lobbyanstrengungen versuchen die großen deutschen Spielautomatenhersteller Merkur (Gauselmann Gruppe), Bally Wulff und Löwen seit Jahrzehnten strengere Regulierung zu verhindern, oder zumindest zu verzögern. Eine von der Tabakindustrie und auch der Zuckerindustrie bekannte Taktik. Auf den Listen der Sponsoren des Euopäischen Polizeikongresses in Berlin¹ oder von CDU/CSU- und FDP-Parteitagen² finden sich oft die Hersteller von Spielautomaten. In der "Wirtschaftsvereinigung der Grünen" ist beispielsweise auch die Merkur Gruppe Mitglied. Korruption spielt sich in Deutschland oft ganz offen ab.

Abrechnungsbetrug und Hausdurchsuchung

Leonid Medved und Igor Lipniak sind ein Glied in der Kette der Glücksspielindustrie. Sie kaufen Ihre Automaten u.a. von Merkur. Sie betreiben bzw haben zwischenzeitlich vielleicht um die 10 Spielbanken betrieben, gelegentlich mal eine verkauft. Laut den in unsere Hände gefallenen Unterlagen ist es naheliegend, dass sie Ihre Automaten auch manipulieren. Wir veröffentlichen an dieser Stelle (s.u.) einen Durchsuchungsbeschluss mit den Aktenzeichen 8 Gs 2566/20 (Ab Sbr.) und EL.Nr. 2020/919 (Strafa) gegen die Bürogemeinschaft Ku'damm 92 in 2020.

Im Jahr 2020 durchsuchten Steuerfahnder mit Beschluss des Amtsgerichts Saarbrücken das Büro der beiden sowie diverse andere Anschriften in Berlin, Halle und Hamburg. Igor Lipniak soll überrgional Laptops mit Software zur steuerlichen Manipulation von Spielautomaten vertrieben haben, ihm wird in dem Verfahren vorgeworfen die Erträge hieraus naheliegenderweise nicht versteuert zu haben – sowie auch in eigenen Spielhallen zu betrügen.

Krimielle Machenschaften und Macht

Ausbeutung und Profit im Kapitalismus haben viele Gesichter. Während wir nicht per se gegen kriminelle Machenschaften sind, die sich den staatlichen Regeln entziehen, muss festgestellt werden, dass Leonid Medved keineswegs von unten agiert. Er ist ein Mensch ohne Moral im Kapitalismus, der nie Moral gekannt hat. Während der Staat große Geschütze auch bei kleinen Eigentumsdelikten auffährt, arbeitet ein System aus Wirtschaftskanzleien mit Drehtür in die Politik dadran, selbst wiederrechtlich erlangte Millionen nicht zurückzahlen zu müssen (CumEx) oder an den Gesetzen mitzuschreiben. Dieser Kreis schließen sich auch beim Anwalt "Alexander Freiherr von Aretin" in der Kanzlei "Graf von Westfalen". Seine Veröffentlichungen á la "Bekämpfung von Korruption und Geldwäsche in Deutschland" haben ihn grade für den Job qualifiziert. Nun wird er von Leonid Medved bezahlt, um in die Innenpolitk zu vermitteln und eine Räumung der Rigaer94 zu forcieren.

Wie wollen keine Spielhallen, nicht in der Rigaer 94 und nirgendwo – für ein freies Leben!

¹ Unter den Sponsoren des Europäischen Polizeikongresses in 2023, 2024, 2025: Merkur Group

https://www.europaeischer-polizeikongress.de/partner2025/

² In einer Tabelle für die Jahre 2019 und 2020 alleine: Deutsche Automatenwirtschaft (AWI) als Sponsor vom CDU Bundesparteitag und Deutschlandtag der Jungen Union sowie dem FDP Bundesparteitag. Bei der CSU zahlte der Bayerischer Automatenverband (BAV) zum Parteitag und Europaparteitag 2019 Geld.

https://www.abgeordnetenwatch.de/recherchen/lobbyismus/lobbyismus-auf-pa...



Anhang