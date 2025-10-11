Bundesweites AfD Treffen in Berlin-Hohenschönhausen bei christlichen Fundis

Der Verein "Neues Leben - Evangelische Freikirche e.V." wird betrieben vom 59-Jährigen Markus Rapp, seiner 77-Jährigen Ehefrau Seong Soon Rapp (geborene Kim) und dem 62-Jährigen Michael Reiner Ihle. Weitere Vereinsmitglieder sind u.a. Detlef Saß aus Spandau, Hans Neekamp sowie Charlita Frölje und Jürgen Frölje ("Gott24 TV", Bible Broadcasting e.V.) aus Bremen.

Auf der Homepage von "Neues Leben" wird behauptet, sie seien "gastfreundlich" und ein "Segen für andere". Mit der sonst gepredigten christlichen "Nächstenliebe" ist es allerdings nicht so ernst gemeint.

Auf YouTube lädt der Vorstandsvorsitzende von "Neues Leben", Markus Rapp, regelmäßig Videos mit rechten Parolen hoch. Erst vor zwei Wochen etwa über den "gefährlichen Trend" der "Turbo-Einbürgerung". Seine Quellen sind Tilo Sarrazin, die BILD-Zeitung und die Welt. In seinem Video faselt er von "illegaler Einwanderung", "deutscher Leitkultur", "Überfremdung" und "Messerkriminalität".

Rapp fantasiert davon, dass geflüchtete und migrantische Menschen in einem "heiligen Krieg Deutschland erobern" und für diesen Plan "deutsche Frauen (...) heiraten" würden.

Schnell wird unmissverständlich klar, um wen es sich bei Markus Rapp handelt: Ein Trump-Fan, ein Rassist, ein Abtreibungsgegner, ein AfD-Anhänger, ein christlicher Fundamentalist.

Markus Rapp ist kein Unbekannter. Er und seine Frau Seong Soon Rapp leiten mit ihrem Verein "Christus für Europa e.V." die "Bibelschule ISDD" (mit Sitz in der Berliner Straße 1, 16356 Werneuchen). Neben den Vereinen betreiben sie einen 24 Stunden Livestream.

In der "Bibelschule ISDD" wird u.a. das "Seven Mountain Mandate" gelehrt. Auch Charlie Kirk war Verfechter der Ideologie des "Seven Mountain Mandate". Fundiwatch schreibt: "Dem 7M liegt die Vorstellung zu Grunde, dass Christ*innen zur Beeinflussung und Transformierung der Gesellschaften berufen seien, damit diese "christlich" dominiert werden." Demnach sollen "Seven Mountains" der Gesellschaft - Familie, Religion, Bildung, Medien, Unterhaltung, Wirtschaft und Regierung - von Christ*innen beeinflusst werden.

Zu den hohen Wahlprognosen für die AfD sagt Rapp, es handle sich "um einen Trend, der Mut macht". Die AfD sei "die einzige Chance, die wir in diesem Land noch haben". Dass "die Antifa" vom Faschisten Donald Trump als terroristische Vereinigung eingestuft wurde, findet Rapp richtig. Die AfD mag er ohnehin, weil sie das vertreten würden, "was Donald Trump vertritt".

Dass Markus Rapp der AfD nun seine Vereinsräume zur Verfügung stellt, verwundert nicht. Dass die AfD allerdings in Berlin keinen Raum findet, außer die kleine Fundi-Gemeinde in einer Ladenzeile am Stadtrand, zeigt, dass die Proteste gegen die AfD in Berlin langfristig Erfolg hatten.

Mit unserem Artikel wollen wir über die Rapps und deren Verein "Neues Leben" in der Warnitzer Straße aufklären.

Für uns ist ganz klar, dass es sich auch für die Rapps in Hohenschönhausen bald ausgeschwurbelt hat.

Wer die AfD einlädt, lädt Faschos ein!

Weg mit dem Rapp-Verein!

Kein Raum der AfD – nicht in Hohenschönhausen – nirgendwo!