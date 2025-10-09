(B) Diskussionsabend "Antigentrifizierungskampf in der Zeit der Räumungen 2019 bis 2022 - Eine Veranstaltung in Erinnerung an Kyriakos Xymitiris"

Wir möchten gemeinsam über die Zeit der Räumungen, unter anderem Meuterei, Köpi-Wagenplatz, Syndikat,.. und den Widerstand dagegen diskutieren. Was hat sich seit dem Verändert? Wie viel haben wir von den Kämpfen bis heute mitnehmen können? Was hätten wir besser machen können?

Der Freund und bewaffnete, anarchistische Gefährte Kyriakos Xymitiris, der am 31. Oktober 2024 bei einer Explosion in Athen sein Leben verlor¹ war als aktiver Teilnehmer im "Interkiezionale" Bündniss und als Kollektevista der Meuterei Teil dieser Kämpfe. Wir möchten die Gesprächsrunde auch nutzen um die Kämpfe weiter zu denken für, die er sich beharrlich eingesetzt hat.

Die Veranstaltung wird um 20Uhr im New York - Bethanien (Mariannenplatz 2) in Berlin Kreuzberg stattfinden

¹: https://de.indymedia.org/node/469678

Text von Marianna Manoura über den Tod von Kyriakos: https://de.indymedia.org/node/501774

(B) Discussion Evening "Anti-Gentrification Struggle in the Time of Evictions 2019 to 2022 - An Event in Memory of Kyriakos Xymitiris"

Many projects have been evicted in recent years, and the remaining projects are partly threatened by eviction. From 2019 to 2022, numerous evictions took place, but resistance also emerged. The "Interkiezionale," as an alliance of various groups, individuals, and political spaces, shaped the anti-gentrification struggle on the streets until the peak of the COVID pandemic.

A combination of different forms of action and protests at least increased the cost that property owners had to pay for the evictions.

We would like to discuss the period of evictions, including Meuterei, Köpi squat, Syndikat, and the resistance against it. What has changed since then? How much have we been able to take from the struggles to this day? What could we have done better?

The friend and armed anarchist comrade Kyriakos Xymitiris, who lost his life in an explosion in Athens on October 31, 2024, was an active participant in the "Interkiezionale" alliance and, as a member of Meuterei, was part of these struggles. We also want to use the discussion round to develope about the fights for which he persistently stand and fought for.

The Event will take place at 8pm at New York - Bethanien (Mariannenplatz 2) in Berlin Kreuzberg

¹: https://de.indymedia.org/node/469678

Text by Marianna Manoura about the death of Kyriakos: https://de.indymedia.org/node/501774