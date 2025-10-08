Antifaschististische Interventionen gegen die AfD Wuppertal

Antifaschist*innen nutzten das Aktionswochende zum Erhalt des Autonomen Zentrums um einen Ausflug zum Eckbusch zu unternehmen und dem AfD Kreissprecher Frank Schnaack einen antifaschistischen Hausbesuch an seiner Wohnanschrift „Am Eckbusch 41“ ab zu statten. Dabei wurde in der Nacht zum 6. September 2025 der hochwertige schwarze Mercedes mit dem Kennzeichen W-F 2112 tiefergelegt, beschmiert und in die Lüftung Buttersäure verkippt.

Kommen wir zur Luisenstraße 44. Dem Wohnort von Rolf von Landenberg (https://de.indymedia.org/node/536372). Dort wurde die Fassade nach dem antifaschistischen Hausbesuch bereits pünktlich zur „AZ Gathe bleibt“ Demonstration mit grüner Farbe frisch gestrichen.



Erfreuliche Nachrichten kommen vom Elberfelder Ölberg. Nachdem dort auf das Treiben von Leon Bergen und Kamelia Nikova aufmerksam gemacht (https://de.indymedia.org/node/527487) und das Wohnhaus mehrfach farblich verschönert wurde, findet sich jetzt auf einem am Fenster angebrachten selbstgemalten Plakat die Botschaft „Leon ist weg". Gerüchten zufolge zogen die beiden bereits vor ein paar Wochen recht hastig aus der Wohnung aus.

Antifaschismus bleibt notwendig: Werdet aktiv. Organisiert euch. Fight Fascism!

Solidarität mit Hanna, Maja, Zaid, Tobi, Moritz, Clara, Nele, Nanuk, Paul, Paula, Emmi, Luca, Johann und alle anderen Antifaschist*innen und Subversiven inner- und außerhalb der Knastmauern dieser Welt. Freiheit für Alle!