[nbg] Farbangriff auf den Knast in Solidarität mit Hanna

In der Nacht nach der Urteilsverkündung von 5 Jahren Haft gegen die Nürnbergerin Hanna S. wurde der Knast markiert. Hannas Kampf ist gerecht und notwendig. Wir fordern Freiheit für alle inhaftierten Antifaschisten und Antifaschistinnnen und werden nicht aufhören zu kämpfen, bis die Knäste der Herrschenden in Schutt und Asche liegen und unsere Straßen frei von Faschisten sind!

Free Hanna - ACAB