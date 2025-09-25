Gegen Mietenwahnsinn, Verdrängung und Vereinzelung – Für solidarische Nachbar*innenschaften!Kundgebung am 10.10.2025 um 16 Uhr auf dem Jahrtausendfeld in Plagwitz/Lindenau

Während in Leipzig die Mieten immer weiter steigen, Menschen sich das Leben in ihrem Viertel nicht mehr leisten können oder sogar in die Wohnungs- und Obdachlosigkeit getrieben werden, stehen tausende Wohnungen in der ganzen Stadt leer. Die Gentrifizierung hier und andernorts läuft auf Hochtouren – immer mehr selbstverwaltete nicht-kommerzielle Räume, die sich für ein solidarisches Miteinander in den Stadtteilen einsetzen, werden verdrängt. Davon profitieren nur einige Wenige. Gleichzeitig ist die Mehrheit zusätzlich konfrontiert mit massivem Sozialabbau, Einsparungen und Kürzungen von Geldern, die der Staat lieber in Aufrüstung und Militarisierung steckt.

Wir glauben, gerade in diesen Zeiten braucht es solidarische Nachbar*innenschaften und selbstverwaltete Räume um so mehr! Gegen Mietenwahnsinn, Leerstand, Gentrifizierung und Verdrängung - für ein Recht auf Wohnen für alle und eine von unten bestimmte Stadt!

Dafür wollen wir am 10.10.2025 um 16 Uhr für eine Kundgebung auf dem Jahrtausendfeld in Plagwitz/Lindenau mit euch zusammenkommen. Gleichzeitig wollen wir damit ein Zeichen setzen gegen die geplante Bebauung des gesamten Jahrtausendfelds mit einem privaten Schulcampus und für den Erhalt dieser wichtigen Freifläche!

Es gibt Redebeiträge, Infostände von verschiedenen Gruppen und Initiativen, Kuchen, Getränke, Raum für Austausch und Spaß am Beisammensein. Kommt vorbei – ob allein, mit euren Freund*innen, Nachbar*innen oder Familien!