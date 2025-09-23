Haftentlassung der beiden Anarchist*innen M. und N.

Man gab uns noch den Ratschlag mit, doch ein Aussteigerprogramm beim K43 zu machen. Jetzt ruhen wir uns erst amoi aus und schreiben euch in Kürze mehr.

Bitte schreibt uns keine Briefe mehr in die JVAs, die landen nur unnötig auf dem Schreibtisch der Bullen.

Danke für eure tolle Unterstützung!

Was zuvor geschah: https://de.indymedia.org/node/516771