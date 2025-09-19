farbe für korpos – gegen die korporierte studentenistorikertagung in marburg!

ums marburger schloss befindet sich die mehrheit der haeuser auf denen marburger studentenverbindungen vor sich hin vegetieren.

diese gegend war dadurch schon immer ein hort reaktionaeren und faschistischen gedankenguts.

vom 17. bis 19. oktober will ein dachverbandsuebergreifender zirkel von korporierten studentenhistorikern auf dreien dieser häuser ihre 85. studentenhistorikertagung abhalten.

dort arbeiten naziburschen mit konservativen korporierten an einer geschichtsinterpretation, die sich gegen gesellschaftliche errungenschaften emanzipatorischer bewegungen richtet.

sie knüpfen an eine sogenannte gesellschaftliche mitte an, die im prozess der faschisierung immer mehr inhalte der faschisten uebernimmt, im glauben ihnen so politisch das wasser abgraben zu koennen.