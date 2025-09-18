Nazi-Outing Flensburg

Wir möchten den Neonazi, Rassisten und Antisemiten Hans Velten-Reisch outen. Aktuell ist der Gothic-Laden in der Durbuger Straße in Flensburg in den Nachrichten, weil der Inhaber dort ein Schild wie aus der NS-Zeit ins Schaufenster hing. Es braucht nicht viel Recherche um seine private Adresse und Handy-Nummer über das Impressum seines Ebay-Shops ausfindig zu machen. Der Seite "foerde.news" gab er ein Interview in dem er sich u.a. als "ein bisschen rechts" bezeichnete und in typischer AfD-Manier schwadronierte, das er ja schon Rassist genannt werden würde, wenn er sich "Z-Wort-Schnitzel" bestellt. Er selbst sprach es dort offen aus. Jemand der sich aufführt wie ein Nazi, redet wie ein Nazi und handelt wie ein Nazi sollte von Antifas auch wie ein Nazi behandelt werden, daher möchten wir zum ausgiebigen Einkaufsbummel bei ihm aufrufen. Alerta!

Offenes Antifa Treffen Flensburg