TKMS in Kiel als Kriegsprofiteur markiert

In dieser Werft wurden und werden U-Boote und andere Kriegsschiffe für die israelische Marine gebaut. Schiffe, welche aktiv in der Bombardierung Gazas beteiligt sind und die Seeblockade weiterhin aufrecht halten. Durch die Kriegsmaschinierie, die hier produziert wird, wird es dem israelischem Staat erst ermöglicht, Gaza in Schutt und Asche zu legen sowie das palästinensische Volk systematisch auszuhungern und zu vertreiben. TKMS ist aktiv beteiligt und Profiteur vom anhaltenden Genozid in Gaza.

Verwunderlich ist das keineswegs und trifft auf eine langjährige Tradition des Unternehmens. Gustav Krupp sowie sein Sohn und Nachfolger Alfried Krupp waren stramme NSDAP Mitglieder, enge vertraute Hitlers und Alfried Krupp sogar schon seit 1931 stolzes Fördermitglied der SS. Der unverschähmte Wohlstand dieses Unternehmens baut auf Zwangsarbeit und den unvergleichbaren Verbrechen des Hitler-Faschismus auf. Dass es überhaupt noch existiert, ist schlimm genug. Dass es sich weiterhin, an Kriegsverbrechen und Genozid die Taschen voll machen kann, ist an Perversion kaum zu überbieten.

In Zeiten kapitalistischer Dauerkrise, Kriegstaumelei und Zeitenwende nimmt der autoritäre Umbau des Staates gewaltig an Fahrt auf. Während die westliche Hegemonie nach Außen mit Waffen verteidigt werden soll, wird nach Innen mit Repression um sich geschlagen. Das spüren Antimilitarist*innen tagtäglich.

Mit dieser Aktion werden auch solidarische Grüße an alle Genoss*innen geschickt, die in Köln eine Woche lang den Kriegstreibern und Kriegsprofiteuren die Hölle heiß gemacht haben, wofür sie bei der Abschlussparade am 30.08. über elf Stunden eingekesselt wurden und einem komplett enthemmt Bullenaufgebot ausgeliefert waren.

In diesem Sinne: Immer und überall - Von Kiel bis nach Köln - Kriegsindustrie angreifen! - Krieg dem Krieg! - Hoch die internationale Solidarität!