Wir gehen rein – und die Dokumente gehen raus / Informationen zum Kurfürstendamm 92

Am 04.08.2014 und 14.08.2014 gewährte die LODA Verwaltungs KG, eine Gesellschaft deren einzige Vertreter Leonid Medved und sein Sohn Daniel Medved sind, der Centurius Immobilien Handels GmbH über die Privatbank Donner & Reuschel mit Sitz in Hamburg ein Darlehen in Höhe von 1.339.025,66 € mit dem Verwendungszweck KP-Finanz. Rigaer Str. 94, Berlin (Anlage 1).

2014 wird öffentlich, dass die Rigaer94 von Suitbert Beulker, dem damaligen Eigentümer, verkauft werden soll. In dieser Zeit entscheidet sich die Rigaer94 noch gegen einen möglichen Hauskauf, der ihr von einer Stiftung angeboten wird. Ein jüngst öffentlich gewordener Eintrag im britischen Firmenregister Companies House von 2025 besagt, dass Leonid Medved erst 2016 Gesellschafter geworden sei. Nun gut, nicht alle online veröffentlichten Webseiten scheinen der Wahrheit verpflichtet.

Bekannt ist die Rigaer94 dadurch, dass Teile des Wohnprojektes öfters geräumt und wiederbesetzt wurden und jegliche Eigentümer, wie Suitbert Beulker, keinen Honig mit der Immobilie schlecken. In direkter Nachbarschaft zu anderen, 2011 und 2020 geräumten, Wohnprojekten wie der Liebigstraße 14 und 34, konnte das Haus mit der Nummer 94 im Friedrichshainer Nordkiez seine Autonomie gegenüber angriffen verteidigen und bleibt den widerständigen Strukturen in dieser Stadt erhalten. Sie stellen sich der zunehmenden Verwertung der Stadt und der Gentrifizierung entgegen. Das antagonistische Verhältnis zu Staat und Kapital bewirkt, im Kontext der vielen Geschenke an die Immobilienwirtschaft eines früheren „armen aber sexy“ Berlins (siehe unter anderem 1994, der Verkauf des Bezirksamtes von 23 Häusern an die GSW), Unruhe. ( https://taz.de/Protest-gegen-Luxusumbau/!5097471/)

Eben diese Unruhe führt dazu, dass Immobilienspekulant*innen mit dubiosen Methoden und in enger Zusammenarbeit mit Staat und Polizei, die Ordnung für das Kapital schaffen wollen, agieren und ihre Absichten entlarven. Der Berliner Senat mischt kräftig mit und wendet dabei auch illegale Methoden an (https://rigaer94.squat.net/2016/07/24/danke-fuer-die-solidaritaet-und-de... ).

ZU 2 -

Dr. Michael Burrak und Dr. Karl von Hülsen der Rechtsanwaltskanzlei Göhmann (Tauentzienstraße 11, 10789 Berlin) beraten Leonid Medved in seinen Immobiliengeschäften. Als persönlich/vertraulich/verschlossen ist die Rechnung der Anwaltskanzlei deklariert, in der es am 12. August 2021 um die Beratung für Lafone Investments Limited geht. Brisant ist der Zeitpunkt, denn die Beratung findet knapp zwei Monate nach der Brandschutzbegehung der Rigaer94 im Juni 2021 statt. Im Stundennachweis, der sich von 2019 bis 2021 erstreckt, findet sich eine Aufschlüsselung der Tätigkeiten (Anlage 2).

Neben Besprechungen mit dem Anwalt von und zu Aretin findet sich auch die Besprechung mit dem damaligen Innensenator Andreas Geisel vom 18.09.2019 (https://andreas-geisel.de/richtigstellung-zur-rbb-berichterstattung-zur-... . Wer hinter dem Namen Pickthorne steht, an den auch eine Mail am 27.01.2020 ging, ist bisher nicht ersichtlich. Im Stundennachweis vom Januar/Februar 2022 taucht plötzlich der Name Dewhurst wieder auf (Anlage 3). Bei dem Namen klingelte etwas in unserem Gedächtnis. Dewhurst war der erste Director der Lafone Investments Limited und wurde im allerersten Text der Rigaer94 nach dem Verkauf erwähnt. Später schien er abgelöst worden zu sein. Scheinbar doch nicht?

Auch eine Jeanette von Clifton (Admin Ltd.) bekommt eine E-Mail. Die Stundennachweise, die über die Marina Residenz am Müggelsee abgerechnet werden, scheinen der Tätigkeit nach eher für Lafone zu gelten, da auch hier die Rechtsanwälte Aretin und Bernau auftauchen.

Die zweite Rechtsanwaltskanzlei ist Graf von Westphalen und der, Leonid Medved beratende, Anwalt Dr. Alexander von Aretin. Mit ihm arbeitet Sophia Volk, die ebenfalls Stunden abrechnen konnte. Obwohl die Rechnung an eine britische Firma geht, ist sie auf deutsch geschrieben. In der Vergütungsvereinbarung zusätzlich erwähnt sind Herr Dr. Ulrich Schroeder und Johannes Räther (Anlage 4 und 5).

ZU 3 -

Die Honorarübersicht liefert einiges Interessantes. Mit Herrn Tölle ist bestimmt kein geringerer als der (frühere) Justiziar der Berliner Polizei, Oliver (Olli) Tölle¹ gemeint. (links: https://www.tagesspiegel.de/berlin/theorie-im-kopf-praxis-in-den-fausten... ). Er scheint tatkräftig dabei zu unterstützen, Schreiben an die Senatsverwaltung für Inneres zu verfassen. Unklar bleibt zumindest uns, was mit „weißen Wohnungen“ gemeint ist. Vielleicht kann einer der Verantwortlichen dazu noch Stellung beziehen. Herr Dregger, genauer der Bezirkspolitiker Burkhard Dregger von der CDU, darf wohl auch nicht fehlen. Er stimmt sich mit Aretin sowie Medved ab und hilft bei dem nächsten Termin bei der Innensenatsverwaltung, von der zumindest Herr Brumberg genauer benannt wird. Auf politischer Ebene dürfte der Staatssekretär Hochgrebe mehr berichten können, da er ein mit Herrn Dregger abgestimmtes Schreiben von Dr. von Aretin erhalten haben mag. Schade, dass in diesem Ordner nicht die Schreiben an Jeanette und Lisa von Clifton und Lafone oder gar Informationen zu ihrer Reise nach Berlin zur Vollmachtserteilung im Jahr 2024 genauer abgeheftet sind (Anlage 4).

ZU 4 -

Die Rechtsanwaltskanzlei Graf von Westphalen übernahm das Mandat ab November 2016. Je länger sich der Rechtsstreit um die Rigaer94 hinzuziehen schien, desto teurer und deswegen ausgefeilter musste anscheinend die Vergütungsvereinbarung ausfallen. Sie ist an die Räumung bzw. Herausgabe der Wohnungen geknüpft. Kommt es zu einer Räumung, gibt es eine Prämie. Die muss aber in „näherer Zukunft“ stattfinden. Im Fall Leonid Medveds bedeutet nähere Zukunft: zwei Jahre. Nach Adam Riese könnte das einen sich zuspitzenden Kampf um die Rigaer94 bis zum August 2026 bedeuten. Schließlich wollen alle an der Räumung des letzten offen besetzten Hauses Berlins verdienen und Capital B hofieren². Wir sind keine Jurist*innen, aber dass in der Vergütungsvereinbarung bei einer britischen Limited der ausschließliche Gerichtsstand Berlin ist, hinterlässt bei uns ein Fragezeichen (Anlage 5).

ZU 5 -

Ein Dokument, das eine Zahlung der Privatbank Donner & Reuschel nach Großbritannien aufschlüsselt, erwähnt eine Person namens Sidikies, an den 1.800,00 Pfund gehen für „preparing and filing accounts for the year ended 31.12.2023“ (Anlage 6). In den Papieren haben wir auch eine Zahlung nach Großbritannien gefunden, bei der zuerst jemand bezahlt wird, um bei der Bewerbung für eine Londoner Universität zu beraten und schließlich die Aufnahmegebühren an die Queen Mary University London für eine Person mit dem Nachnamen Bukin bezahlt werden (Anlage 7). Warum befindet sich eine solche Rechnung in den Büroräumen am Kurfürstendamm 92?

Ganz generell scheint Leonid Medved ein Problem zu haben, seine Rechnungen rechtzeitig zu begleichen. Neben dem Steuerberatungsbüro muss auch die Rechtsanwaltskanzlei nach der Begleichung von Rechnungen in Höhe von 107.467,41€ nachfragen (Anlage 8). Ob der schlechteste Verkehrsanwalt der Stadt, Markus Bernau, für seine ganzen Mühen ebenso viel erhält?

ZU 6 -

Die Centurius Immobilien Handels GmbH mit Sitz am Kurfürstendamm 92 in 10709 Berlin-Halensee ist bei der Bank Donner & Reuschel Aktiengesellschaft als Kundin registriert. Alleiniger Geschäftsführer ist Leonid Medved. Als Steuerberatung fungiert seit dem 01.01.2024 die Jacobi & Co. Steuerberatungsgesellschaft (Reichensteiner Weg 12-14 in 14195 Berlin) (Anlage 9). Die vorherige Steuerberatungsgesellschaft Tober & Co. GmbH (Taubertstr. 6-8 in 14193 Berlin) wird vermutlich das Mandat niedergelegt haben, da mehrere Rechnungen nicht rechtzeitig bezahlt wurden (Anlage 10). Eine Gesamtübersicht der Mandate der „Medved-Gruppe“ bei Tober & Co. ergibt insgesamt 20 Firmen. Lafone Investment Limited ist hier als einzelne Mandantin aufgeführt (Anlage 11).

ZU 7 -

Neben der Rigaer94 besitzt die Centurius, soweit wir jetzt feststellen können, noch ein Haus in der Proskauer Str. 30/Rigaer Straße 23 sowie in der Straßmannstr. 2/4, Richard-Sorge Str. 29, zumindest rechnet die Steuerberatung diese ab. Auch diese Häuser befinden sich in Friedrichshain. Aber noch weitere Immobilien befinden sich im Besitz der Medved-Gruppe, die so zahlreich sind, dass wir sie an dieser Stelle nicht alle aufzählen können (Anlage 12 und 13).

Mit der Veröffentlichung der Originaldokumente laden wir alle interessierten Spürnasen ein, sich selbst ein Bild zu machen und gemeinsam den Finger in die Wunde der Immobilienspekulant:innen dieser Stadt zu legen. Mit dem Staat, der Stadt und ihrer Politik kann es keinen Frieden geben. Wir warnen alle, an einer Räumung und dem weiteren Ausverkauf der Stadt Profit-Suchenden eindringlich, nicht denselben Fehler zu machen wie so viele vor ihnen.

Wir suchen euch, wir finden euch und dann nehmen wir euch alles weg!

_________

¹ Olli Tölles Sohn schießt einem seiner Polizeikollegen übrigens 2023 in die Schulter ( https://www.bz-berlin.de/polizei/polizist-schiesst-kollegen-in-die-schul... ).

² ARD Dokumentation „Capital B - Wem gehört Berlin?“ https://www.arte.tv/de/videos/RC-024312/capital-b/