[B] Vandalismus gegen Medved Imperium, wegen 94

Wir leisten unseren bescheidenen Beitrag um seine Gewalt zum Bumerang werden zu lassen - return to sender. Sonntagabend 07.09. haben wir mit schwerem Werkzeug, durch die geschlossenen Rolläden, Tür und Fenster des Restaurant Breggs in der Oranienburger Straße 84 zerschlagen, dazu "R94 bleibt" an die Fassade gesprüht. Der Laden wird von Medveds Tochter, Lorena Medved, geführt. Um nicht unterbezahlte Angestellte zu traumatisieren, haben wir darauf verzichtet, die Aktion während der Öffnungszeiten durchzuführen.

Der Kampf um die Rigaer94 dreht sich nur vordergründig um Eigentumsverhältnisse. CDU und SPD sowie Teile der Berliner Presse hofieren Leonid Medved, weil sie Existenz und Bewusstsein von Widerstand ausradieren wollen. Die großen und kleinen Ausradierer zerstören weltweit täglich Häuser, wodurch sie auf ewig mit unserer Feindschaft rechnen müssen. Die 94 ist das was ihr, wir, damit macht.

Für die Selbstverteidigung in der kapitalistischen Hölle!

Kyriakos Xymitiris unvergessen in the streets of fire!