Haus in Wuppertal besetzt- AZ Gathe Bleibt

Wir haben heute die alte griechische Grundschule in der Uellendahler Straße 400 besetzt. Es handelt sich dabei um mehrere geräumige Gebäude mit einem netten Außenbereich und der Möglichkeit zum plantschen im Miker Bach direkt nebenan. Leider sind die Gebäude in einem sehr schlechten Zustand. Mit den Ratten könnten wir leben, aber während die Stadt nach einem Investor suchte, verfielen die Gebäude weiter. Wir wollen die Gebäude aber trotzdem mal testweise bewohnen und schauen was wir daraus machen können. Ursprünglich sollte hier Wohnraum für Geflüchtete Menschen entstehen. Nun soll ein “Nahversorgungszentrum” daraus werden. Mit Fokus auf Einzelhandel. Wohnfläche wird nur noch zweitrangig erwähnt. Vielleicht soll sogar die örtliche Bullenwache auf das Gelände ziehen. Das finden wir wirklich unkreativ und haben deshalb beschlossen, uns innen für einige Zeit, oder immer?, genauer umzuschauen. Macht ihr unser Zentrum platt, ziehen wir nicht nur in die Innenstadt. Wir werden uns jeden Raum nehmen, den wir brauchen und nicht auf Erlaubnis warten. AZ bleibt an der Gathe und ist bald auch in deiner Nachbarschaft.

Wir laden alle solidarischen Menschen dazu ein sich jetzt zu uns zu gesellen und einen schönen Abend zu haben!