Mannheim: Bildungszentrum der Bundeswehr (BizBW) mit Farbe angegriffen

In der Nacht vom 4.09 auf den 05.09 haben Kommunst:innen aus Mannheim, das Bildungszentrum der Bundeswehr (BiZBW) mit Parolen und roter Farbe angegriffen. Das Bildungszentrum in Mannheim fungiert als Hauptsitz der Bundesoberbehörde und koordiniert maßgeblich die Bildungs- und Qualitätsprozesse unterhalb der ministeriellen Ebene. Die Schwerpunkte liegen bei der Fortbildungsstätte auf der Vermittlung von wirtschaftlichen, sozialen, juristischen und technischen Kompetenzen. Wir stellen uns entschlossen gegen das Bildungszentrum, die Wehrpflicht sowie die zunehmende Militarisierung in Deutschland. Wir werden es nicht hinnehmen, dass hier in Mannheim weiter Soldat:innen ausbildet werden, die dann in imperialistischen Kriegen kämpfen und Menschen töten. Der aktuelle Kurs der herrschenden sieht vor, die Zügeln in Sachen Wehrpflicht wieder enger zu ziehen, insbesondere junge Menschen sollen für den deutschen Imperialismus in den Krieg ziehen.

Wir werden uns wehren! Wir haben mit unserer Aktion gezeigt, dass wir es nicht hinnehmen werden für die Interessen des deutschen Kapitals zu sterben. Wir werden es nicht hinnehmen, dass die Bundeswehr in Mannheim weiterhin ungestört Soldat:innen ausbildet. Wir müssen uns gemeinsam und entschlossen gegen die Kriegspropaganda und den deutschen Imperialismus wehren.

Für diesen Kampf braucht es uns alle!

Leistet Widerstand gegen Krieg und Militarisierung!

Krieg dem Krieg!