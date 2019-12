[Weinheim] Grünen-Büro markiert.

Das Büro des Grünen-Landtagsabgeordneten Uli Sckerl in der Hauptstraße 23 in Weinheim erhielt am 14.12. Besuch von uns.

Wir haben Schilder und eine Überwachungskamera angebracht und den Eingang mit Absperrband

versehen, um kenntlich zu machen, dass hier ein Tatort ist. Das Verbrechen das begangen wurde:

Abbau von bürgerlichen Rechten in Tateinheit mit Ausbau des "Sicherheits"apparates.