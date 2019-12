[B] Büro von ETILAF markiert – Solidarität mit Rojava!

Vor dem Büro wurden Flyer abgelegt mit folgendem Text:

Stoppt die deutsche Unterstützung des Angriffskrieges der Türkei und dschihadistischer Milizen gegen Rojava!

Mitten in Berlin, in der Chausseestraße 101, befindet sich ein Büro der „Nationalen Koalition der syrischen Revolutions- und Oppositionskräfte“ (ETILAF). Diese Koalition ist ein von den Muslimbrüdern dominiertes Bündnis mit Sitz in Istanbul. In Berlin befindet sich ein so genanntes „Büro des Botschafters“. Die Bundesregierung hat die Vertretung der Koalition in Berlin in den letzten Jahren mit etwa 839.500€ finanziell unterstützt. Außerdem ist die Koalition für die Bundesregierung die „einzig legitime Vertretung des syrischen Volkes“.

ETILAF unterstützt den Angriffskrieg der Türkei gegen die Demokratische Föderation Nord-Ost-Syrien (Rojava). Das militärische Instrument der Nationalkoalition ist die von der Türkei finanzierte und ausgerüstete so genannte „Syrische Nationalarmee“. Darin sind auch dschihadistische Milizen wie die „Armee des Islam“ oder die Sultan-Murad-Brigade, die für eine Kombination aus türkischem Nationalismus und Islamismus steht, vertreten.

Diese Milizen sind für Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen verantwortlich. Bei der Invasion der Türkei und ihrer islamistischen Milizen kommen auch deutsche Leopard 2 Panzer zum Einsatz. Deutschland ist ein enger Verbündeter der Türkei und verantwortlich für Krieg, Besatzung und Terror gegen das emanzipatorische Projekt Rojava. In Rojava wird seit Jahren eine Gesellschaft aufgebaut, die auf Basisdemokratie, Frauen*befreiung und Ökologie beruht. Zeigen wir uns solidarisch mit Rojava und bekämpfen wir die Kriegstreiber*innen hier vor Ort!

War starts here – Let´s stop it here!

Infos zu ETILAF und der deutschen Unterstützung: https://kleineanfragen.de/bundestag/19/7562-unterstuetzung-der-nationalk...

Artikel: https://www.heise.de/tp/features/Bundesregierung-finanziert-tuerkeitreue...