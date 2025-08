Krieg beginnt hier - Bruker Optik in Leipzig markiert

An dem Eingang zum Leipziger Wissenschaftspark prangert jetzt der Schriftzug "Krieg beginnt hier". Der Wissenschaftspark im Leipziger Osten bietet vielen Forschungsunternehmen eine Heimat. Unter anderem aber auch dem Vertrieb von Bruker Optik GmbH. Bruker spezialisiert sich auf Sensorik und hat seinen Hauptsitz in den USA. Weltweit hat der Konzern über 100 Niederlassungen - eben auch in Leipzig. Die Optik-Sparte bietet Infrarot- und Nearinfrared-Sensoren an. Außerdem können mittels Sensoren von Bruker auch chemische, biologische und nukleare (Panzer, U-Boote, Schiffen und Transportfahrzeugen) Endegräte integriert werden. Bei Erkennung von Gefahr können dadurch direkte Gegenmaßnahmen eingeleitet werden. Die Kriegsindustrie ist eine Branche, die mitnichten den humanitären, ökologischen und sozialen Ansätzen einer befreiten Gesellschaft entspricht.

Zum aktuellen Zeitpunkt pumpt die Bundesregierung Milliarden in Rüstunsgsindustrie und Millitär. Doch wir werden nicht auf ihr Märchen der deutschen Kriegstüchtigkeit reinfallen. Wir haben unseren Auftrag erkannt! Werden wir aktiv und gehen mit allen nötigen Mitteln gegen die Kriegstreiberei der Herrschenden vor!

Kampf der Kriegsindustrie bedeutet Kampf dem Imperialismus - gegen ihre Zerstörung, Vernichtung und ungerechten Kriege!