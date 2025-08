Antifa Spontandemonstration Dessau (+Video)

Die Straßen gehören uns! Weder Staat, Bonzen noch Faschisten können uns aus unseren Kiezen vertreiben. Am Abend den 23..07.2025 haben wir uns die Straßen in Dessau Nord genommen um klar und deutlich zu machen: Unser Kiez bleibt Nazifrei!. Laut und kämpferisch haben wir uns als antifaschistische Jugend die Straßen genommen. Ohne uns dabei von Bullen oder Faschisten vorschreiben zu lassen wie wir unsere Wut über die faschistische Gewalt auf die Straße tragen sollen. Wie überall in Deutschland und Europa nimmt faschistische Gewalt in Dessau wieder zu. Angriffe auf Migrant:innen, Frauen, LGBTI* und Antifaschist:innen häufen sich. Dabei gehen die Faschisten immer hemmungsloser vor. Besonders in der letzten Zeit sind Faschisten erneut aktiver geworden. Seien es Drohungen am Tag, Sticker, Übergriff auf migrantische Frauen oder Morddrohungen an junge Frauen. Es zeigt sich niemand ist Sicher vor der Gewalt der jungen und alten Faschisten. Sie attackieren Frauen weil sie Frauen sind und Migrant:innen weil sie Mirgranten sind. Es reichen bereits gefärbte Haare um gejagt zu werden.

Diese Gewalt und der Faschismus dienen nur einem Zweck dem Erhalt des Systems. Der Faschismus ist die brutalste und offenste Form der kapitalistischen Herrschaft. Seine Gewalt dient dem Zweck dieses System zu erhalten. Faschisten versuchen die proletarische Klasse zu spalten und sie aufeinander zu hetzen. Faschisten versuche gezielt revolutionäre Strukturen anzugreifen um einen Klassenkampf und damit dem Kampf aller unterdrückten zu schwächen.

Das in den letzten Monaten in Dessau besonders Frauen von faschistischer Gewalt betroffen waren ist kein Zufall. Faschisten und das gesamte kapitalistische System zittern vor der Stärke und der Kraft junger Frauen. Im Zeitalter der Frauenrevolution sind es vor allem junge Frauen die im Kampf der Unterdrückten in der ersten Reihe stehen. Die Frauenaufstände auf der gesamten Welt und besonders die Frauenrevolution in Rojava zeigen uns welche stärke organisierte Frauen besitzen. Besonders im Kampf gegen den Faschismus nehmen Frauen heute eine führende Rolle ein. Dabei sind es junge Frauen die überall auf der Welt eine besonders große Gefahr für den Faschismus und seine Banden darstellen. Deswegen richtet sich die Gewalt von Faschisten auch immer mehr gezielt gegen Frauen. Dabei schrecken Faschisten vor keiner Form patrichaler Gewalt zurück um die Frauen einzuschüchtern.

Auch hier in Dessau greifen Faschisten immer wieder besonders antifaschistische Frauen an um sie zum Schweigen zu bringen. Erst vor wenigen Tagen wurde eine antifaschistische Frau mit Vergewaltigung und Mord aufgrund ihrer politischen Aktivitäten gedroht. Offenbar sammelten die Täter vorher bereits Informationen über die junge Frau um sie gezielter einschüchtern zu können. Doch wir sagen diesen Täter klar. Ihr werdet uns nicht einschüchtern. Wir wissen wie wir uns zu wehren haben und ihr werdet nicht davon kommen. Wenn ihr eine von uns Angreift werden wir alle Antworten.

Wir sind Wütend über diesen patriarchalen Angriff. Wir sind wütend auf diesen Staat und dieses System der unser Schwestern nicht vor solcher Gewalt schützen will. Der Faschisten alle Freiheiten gewährt während er Frauen die sich wehren bestraft und antifaschistische Strukturen kriminalisiert. Doch wenn uns dieser Staat nicht schützen will müssen wir uns selber schützen, denn niemals werden wir uns einschüchtern lassen. Genau dies haben wir getan als wir uns selbstbestimmt die Straßen genommen haben. Gemeinsam haben wir uns die Straßen genommen und unsere Wut gebündelt. Laut und deutlich haben wir gezeigt das ein Angriff auf eine ein Angriff auf uns alle ist. Wir haben den Faschisten gezeigt das kein Angriff unbeantwortet bleibt und wir bereit sind uns gegen alle Angriff zu wehren. Wir haben gezeigt das auch in Dessau die Jugend sich nicht einschüchtern lässt und keinen unserer Kieze den Faschisten überlassen wird. Niemals werden wir uns beugen! Wir aus jedem angriff wir noch stärker hervorkommen solange bis das der Kapitalismus und das Patriarchat zerschlagen sind.

Es lebe die Frauenrevolution!

Es lebe der antifaschistische Widerstand!

Rotfront!

Video:https://sendvid.com/3vhzcpu2