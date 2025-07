Mietwucher in Leipzig

Seit geraumer Zeit findet "unter dem Radar" der großen Medien eine Entmietungswelle in Leipzig statt. Nicht nur in Leipzig, sondern leider auch in vielen anderen Städten unseres Landes. Auch bei uns im Nachbarhaus haben bereits etliche Mieter ihre Kündigung erhalten. Das, was derzeit in Leipzig geschieht, ist nur die Spitze des Eisberges! Es werden noch viel mehr werden!

Was geht da genau vor? Die Vermieter stellen eine verkehrte Betriebskostenabrechnung in exorbitanter Höhe aus, um so eine künstliche Zahlungsunfähigkeit ihrer Mieter zu erzielen, um sie dann auf diesem Wege kündigen zu können. So auch geschehen bei uns. Betroffen sind davon auch Immobilien, die für Geschäftsräume genutzt werden. So soll in Leipzig z. B. ein Friseur-Salon jetzt 5.000,- Euro an Betriebskosten nachzahlen. Das ist für solche Unternehmen nicht zu leisten, da sie ohnehin schon kaum Gewinne machen, geschweige denn hohe Rücklagen für Notfälle sich haben ansparen können.

Nachdem die Vermieter auf diese Art und Weise ihre Mieter vertrieben haben, werden die Wohnungen oder Geschäftsimmobilien mit etwas Sanierung dann teurer weiterveräußert. So werden z. B. Wohnungen aufgeteilt. Man macht dann z. B. aus einer 60 qm 3-Raum-Wohnung einen Wohnbereich mit z. B. fünf Wohneinheiten zu je 6-8 qm, welche dann zu überteuerten Mieten für 450-500,- Euro warm / Monat an Studenten vermietet werden. So geschehen bei uns im Haus.

Die Lage ist existenbedrohend! Wie lange wollen wir uns das noch gefallen lassen? Wo ist der "Leipziger von 1989"? Damals sind die Leipziger wegen ein paar "Bananen" auf die Straße gegangen und haben eine Diktatur zu Fall gebracht, und jetzt, wo ihnen reihenweise die Wohnungen unter den Füßen weggekündigt werden, trauen sie sich nicht auf die Straße, wo sie jetzt - seit 1990 - sogar auch ein Demonstrationsrecht haben!? Warum wird dies jetzt nicht genutzt?

Es betrifft uns alle! Alle, die bei privaten Vermietern wohnen! Wie der MDR jüngst berichtete, sind seit der Wende fast alle (!) Immobilien im Besitz westdeutscher Vermieter und deren westdeutscher Hausverwaltungen, welche deren Forderungen gnadenlos ausführen. Ungercht und unmenschlich! Wenn wir Bürgerinnen und Bürger uns dagegen nicht zur Wehr setzen, werden wir bald alle obdachlos sein. Davon betroffen sind mittlerweile auch Familien mit Kindern, die bis vor wenigen Jahren noch zum gutverdienenden Mittelstand gezählt haben! Und die Politik schaut weg! Wie kann es sein, dass man dies zulässt, dass eine Branche unsere Bürgerinnen und Bürger so sehr in Geiselhaft nehmen darf?

Wohnen und bezahlbare Wohnungen sollte ein Recht sein, was jeder Arbeiter haben darf und Wohnungen dürfen keine Spekulationsobjekte sein! Lasst uns endlich was dagegen tun, damit diese Ungerechtigkeit endlich ein Ende hat und die Verantwortlichen dafür zur Rechenschaft gezogen werden!