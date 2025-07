Scheibe des Freiraumprojektes "Green Island" eingeschlagen

Am Samstag, den 19.07.25, wurde gegen 20:00 Uhr eine Glasscheibe der Eingangstür des alternativen Freiraumprojektes "Green Island" von einem jungen Neonazi eingeschlagen. Der Täter Namens "Tobi" konnte wenige Meter weiter gestellt werden. Seine menschen- und verfassungsfeindliche Gesinnung trug er offen zur schau: Ein T-Shirt mit Reichsadler auf Reichsflagge und der Aufschrift: "Division Ostdeutschland".

Das Green Island versucht durch die Bereitstellung seiner Räumlichkeiten das gesellschaftliche Miteinander zu fördern und sich gegen Hass und Hetze einzusetzen. Durch eine klare Positionierung gegenüber gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit soll ein Ort geschaffen werden an dem sich alle frei bewegen, austauschen und organisieren können. Deshalb sind solche Orte den Feinden der Freiheit immer wieder ein Dorn im Auge. Sie versuchen Andersdenkende durch Bedrohungen, Anfeindungen und Angriffe einzuschüchtern und uns damit auf lange Sicht zu zermürben. So reiht sich dieser Angriff in eine lange Kette von Angriffen gegenüber dem Green Island ein und ist keine Überraschung, sondern der auf die Straße getragene Ausdruck der geistigen Brandstifter in den Parlamenten.

Wir sind zwar verdammt wütend, aber lassen uns davon nicht beeindrucken! Wir machen weiter, jetzt erst recht! Solidarität mit dem Green Island! Tod dem Faschismus!