[B] Knallige Grüße an Nanuk

Für uns ist klar, dass wir unsere Freund*innen, in den Kerkern nicht alleine lassen! Der deutsche Staat will militanten Antifaschismus konsequent verfolgen und bestrafen,er scheut sich nichtmal davor,Maja in einer Nacht und Nebel Aktion ins menschenverachtende Regime von Orbán nach Ungarn auszuliefern. Wir werden das nicht länger ruhig hinnehmen! Uns gehört die Nacht und das werden wir auch zu nutzen wissen! Ob im Antifa-Ost oder dem Budapest-KomplexFreiheit für alle Antifaschist*innen! Viel Erfolg an alle die sich der Repression entziehen!

Berliner Autonome