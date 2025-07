Free Maja, Free Max! - Amtsgericht Durlach mit Farbe angegriffen

Am vergangenen Montag wurde der Antifaschist Max vor dem Amtsgericht Offenburg zu 2,5 Jahren Haft ohne Bewährung verurteilt. Grund für den Prozess waren die legitimen Proteste gegen den AfD Landesparteitag vor etwas über zwei Jahren.

Während Max hier in Deutschland in den Knast gesteckt werden soll, sitzt Maja nach wie vor in Ungarn hinter Gittern und befindet sich mittlerweile in einer kritischen Phase ihres Hungerstreiks, welcher vom Ungarischen Staat nicht mal als solcher anerkannt wird.

Dass der Staat mit aller härte gegen Antifaschistinnen und Antifaschisten vorgeht, während er Faschist:innen durch die Straßen laufen lässt ist dabei nichts neues. Max und Maja reihen sich ein, in eine immer länger werdende Personenkette, von Antifaschist:innen, welche in den letzten Jahren in Haft gesteckt wurden. Der Staat versucht mit allen Mitteln die antifaschistische Bewegung zu isolieren, einzuschüchtern und handlungsunfähig zu machen. Doch dass das nur so mäßig klappt zeigen die vielen Solidaritätsbekundungen und Aktionen der letzten Zeit.

Um auch unseren Teil zur Solidarität beizutragen haben wir in der Nacht von Donnerstag auf Freitag das Amtsgericht Durlach angegriffen. Ein Gericht, in welchem in den letzten Jahren immer wieder Antifaschistinnen und Antifaschisten vor Gericht standen. Zusätzlich haben wir noch den Schriftzug „Free Maja, Free Max“ an der Fassade hinterlassen. Getroffen hat es einzelne, gemeint sind wir alle. Free Maja, Free Max, Free all Antifas!“