ACHTUNG! Outing von IB-Faschist und rassistischem Prof an Uni Leipzig

In der Öffentlichkeit hat die Universität Leipzig wohl oft das Bild einer "linken und weltoffenen Hochschule". Das liegt nicht zuletzt wohl auch an der weiterhin großen Präsenz von antifaschistischen, kritischen und z.T. revolutionären Kräften am Campus. Es ist klar, dass dieser Zustand nicht von sonst wo kommt, und dieser in Zeiten des Rechtsrucks auch konsequent verteidigt werden muss. Dass auf die Universitätsleitung in diesem Fall kein Verlass ist, zeigen die Repressionen gegen antifaschistische und internationalistische Studis bspw. aus dem letzten Jahr.

Wir wollen es nicht unwidersprochen lassen, wenn Rechte und Faschisten tagtäglich ungestört über den Campus laufen und es scheinbar niemanden interessiert. Genau aus dem Grund haben wir in dieser Woche Plakate an der Fakultät für Chemie und Mineralogie verteilt. Auf diesen sind zwei (zum Teil bekannte) Gesichter und Namen zu sehen;

- - - - - -

1. Robert Kuhn (zuvor schon hier geoutet: https://periskop.noblogs.org/post/2024/04/07/identitaere-bewegung-in-lei...)

Biochemie-Student an Uni Leipzig

Seit 2022 aktiv in der neurechten „Identitären Bewegung“ (IB) bzw. „Aktion Ost“

Beteiligt u.a. an rechten Leipziger „Montagsdemos“, Bannerdrops der IB an Unis, Besetzung von Dresdner Geflüchtetenheim im Oktober ´23

half im Februar ´24 bei Veranstaltung von IB-Faschist Martin Sellner

Steht offen zu seinem faschistischen Aktivismus

2. Prof. Dr. Jörg Matysik

Professor am Institut für Analytische Chemie an der Uni Leipzig

auf eigener Website/Blog (www.cidnp.net): Corona-Schwurbel, Klimawandelleugnen, faschistoider Hass auf Migrant:innen

„Der kriminelle Abschaum, der polizeibekannt ist, der sich nicht abschieben lasssen werden wird, muss nach der GENFER KONVENTION interniert werden, wenn Abschiebung trotz Druck nicht möglich ist“ (Zitat von seinem Blog)

„Die letzten fünf Jahre waren besonders unangenehm. Überall in Deutschland erschien der woke Wahnsinn. Frauen mit Penis, stillende Männer, Damenbinden auf Männertoiletten, 37 Geschlechter, queere Kinder, zahlreiche sprachliche Verwirrungen, feminisitsche Außenpolitik…“ (Zitat von seinem Blog)

- - - - - -

Als junge Antifaschist:innen an der Uni ist es unsere Aufgabe, unsere Mitmenschen über das Herumtreiben von Nazis und Reaktionären zu informieren. Das bedeutet auch, das Bild der "linken Uni Leipzig" zu hinterfragen und sich bewusst zu machen, dass der Antifaschismus am Ende weiterhin Handarbeit bleibt. Wenn nicht wir unsere Freiheit verteidigen, wer dann?

Also: WER MENSCHEN IN LAGERN WILL, MUSS RAUS AUS DER LEHRE! FÜR EINEN NAZIFREIEN CAMPUS! ORGANISIERT EUCH!