Pressespiegel zur Adbusting-Aktion gegen den Veteranentag

Highlight Nr. 1: Der Spiegel

Über mangelnde Aufmerksamkeit können wir uns nicht beklagen. Sogar der Spiegel nahm ein schickes Bild aus Freiburg und tat dies auf die Nachrichtenseite. Der Artikel dazu heißt „Protest zum Veteranentag- Gefälschte Bundeswehrplakate aufgetaucht!“

Highlight Nr. 2: Titelseite Dresdener Tagblatt

In Sachsen war unsere Aktion Titelseite. Beim Dresdener und Chemnitzer Tagblatt. „Antifa „attackiert“ Bundeswehr!“ stand dort.

Highlight Nr. 3: Ein Danke in der taz

Die Berlin-Redaktion ließ die Journalistin Lilly Schröder den Kommentar Danke für Euren Einsatz, Antifa Werkstatt! schreiben. Kernaussage: Den einzigen denen man am Veteranentag danken und ehren sollte, sind wir! Das hören wir natürlich gerne.

Fahnung in Mecklenburg

Sehr viel Spass hatten wir auch mit der Polizei in Mecklenburg. Obwohl recht klar ist, dass das Kapern von Werbevitrinen nicht strafbar ist, wenn man nichts hineinhängt oder beschädigt und Aktivist*innen mit Klagen gegen Hausdurchsuchungen wegen Adbusting sogar vor dem Bundesverfassungsgericht gewannen, ist das ein völlig neues Phänomen für die Polizei Stralsund. „(…) keineswegs ein satirischer Witz…“), „…es könnte sich bei der Aktion um „Adbusting“ handeln“ paniken die Cops in einer Pressemitteilung und leiteten gleich eine Fandung ein.

Ruhe bewahren!

Den Cops in Schwerin erging es ähnlich. In feister Naziprepper-Manier ärgerten die Cops sich über „abwertende“ „bundeswehrfeindliche Plakate“. Deshalb werde wegen des Verdachts einer politisch motivierten Straftat ermittelt. Zwei Verdächtige seien bereits „identifiziert“ worden. Unsere Verbündeten in Schwerin haben dovon noch nichts bemerkt. Wir denken: Die Cops bluffen. Cool bleiben, nicht reagieren, keine Aussage machen.

Und hier jetzt die Zusammenschau:

