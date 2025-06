Infos zur "Antifa ist notwendig" Demo am 14. Juni 2025

Demo 14. Juni 2025 14 Uhr in Jena: JETZT ERST RECHT. ANTIFASCHISMUS IST NOTWENDIG! FREIHEIT FÜR ALLE ANTIFASCHIST*INNEN!

START: 14 UHR PÜNKTLICH HOLZMARKT

ENDKUNDGEBUNG: PARADIESPARK

Wir sehen uns am 14.06.2025 um 14:00 Uhr in Jena, um unseren Frust und unsere Wut gegen ihre Repression zu zeigen und unsere Leidenschaft und Liebe für den Kampf für das bessere Morgen auf die Straße zu tragen. Wir verteidigen Antifaschismus in seiner Vielfältigkeit – gegen alle Spaltungsversuche!

DEMOKONSENS:

Wir möchten eine kämpferische und entschlossene Demonstration. Der Ausdruck und Inhalt soll ganz klar sein und unsere entschiedene Gegner*innenschaft zu den Repressionen gegen Antifas laut auf die Straße bringen! Denn getroffen hat es einige, aber gemeint sind wir Alle! Dies soll sich auf Schildern, Bannern und Flaggen widerspiegeln. Dafür wollen wir einen solidarischen Umgang untereinander und einen starken Zusammenhalt nach außen zeigen. Das Anliegen „Freiheit für alle Antifas“ steht im Vordergrund. Die Demo ist kein Ort, um innerlinke Konflikte auszutragen oder mit anderen Anliegen das Bild zu vereinnahmen. Wir freuen uns über viele ANTIFA–Flaggen, ganz besonders im vorderen Teil der Demo. Es soll kein Platz für Partei-, National- & Territorialflaggen sein.

Denkt an dem Tag bitte daran, dass die Bewegung gerade viele Antirepressionskämpfe führt und durch die Demo nicht unbedingt mehr dazu kommen soll, solange wir es verhindern können. ;) Schaut, wo ihr euch innerhalb der Demo für den Tag am wohlsten fühlt. Besonders FLINTA* wollen wir aufrufen, in die vorderen Reihen zu kommen. Menschen mit Kindern oder andere, die es etwas ruhiger brauchen oder gut finden, bitten wir, sich während der Route hinten einzusortieren. Die Veranstaltung ist kein Raum für Ableismus, Antisemitismus, Queerfeindlichkeit, Rassismus, Sexismus und andere Diskriminierungsformen. Jetzt erst recht! Bildet Banden, kommt zusammen! Passt aufeinander auf!

ZU BEACHTEN:

Nehmt unbedingt genug Wasser mit – es sollen über 30 Grad werden.

Habt ausreichend Sonnencreme dabei, am besten auf Wasserbasis.

Tragt eine Kopfbedeckung oder habt Regenschirme dabei zum Schutz vor der Sonne.

Nehmt ein Erste-Hilfe-Set pro Gruppe mit genügend Pflastern mit.

Bei Verletzungen wendet euch umgehend an die Demo-Sanitäter*innen.

Verpflegung macht Sinn und Spaß!

ROUTE:

Hier ist die finale Routenkarte! Macht euch schon mit ihr vertraut.

MEHR UPDATES:

Das Awarenesskonzept, die Nummer und Erreichbarkeit des Ermittlungsausschuss für den 14. Juni und andere zentrale Infos folgen noch.

Haltet euch über unseren Blog und unsere Social Media Kanäle sowie am Demotag über den Demoticker https://antifaistnotwendig.demoticker.org und den Demo-Hashtag #j1406 und #antifaistnotwendig auf dem Laufenden.