[Sardinien] Solidarität mit dem Mitstreiter Paolo im Hungerstreik

Am 25. April begann er gemeinsam mit anderen Gefangenen einen Hungerstreik, um gegen die Lebensbedingungen im Gefängnis von Uta (Sardinien) zu protestieren. Die Intervention der sogenannten „Garanten“ (vergleichbar mit einem Bürgerbeauftragten), die lediglich leere und nutzlose Versprechungen machten, führte dazu, dass der kollektive Hungerstreik nach weniger als einer Woche abgebrochen wurde.

Paolo beschloss jedoch, ihn am 8. Mai im Alleingang fortzusetzen – mit dem klaren Vorsatz, ihn bis zum bitteren Ende durchzuziehen. Wir weisen darauf hin, dass Paolo 64 Jahre alt ist und den Streik mit einem Körpergewicht von nur 61 kg begonnen hat.

Paolo teilt mit uns viele Träume: den von einem freien Sardinien, den Hass auf Gefängnisse und die Gesellschaft, die sie hervorbringt. Er war nie gleichgültig gegenüber den Gewalttaten und Schikanen der kolonialen Besatzungskräfte. Er engagierte sich unter anderem im Komitee der Solidarität mit dem deportierten sardischen Proletariat, das Ende des 20. Jahrhunderts inhaftierte sardische Gefangene unterstützte, die über italienische Gefängnisse verstreut waren.

Jemanden wie Paolo zu brechen oder gar zu töten meint der Staat vor allem als Warnung – sowohl an alle, die das System bekämpfen, als auch an die Gefangenen, die sich im Inneren der Gefängnisse zur Wehr setzen. Deshalb ist Paolo ständigen Schikanen der Gefängniswärter ausgesetzt: willkürliche Blockierung von Post und Geldüberweisungen, das Verweigern von Videotelefonaten unter dem Vorwand fehlender Verbindung, verspätete Vorführungen zu Besuchsterminen, das Wegwerfen seiner Bücher und Briefe in schmutzige Wäschekörbe usw.

Diese Gewalt kommt zur allgemeinen miserablen Lage der Gefangenen hinzu, die Paolo seit Monaten anprangert:

• Das Wasser ist nicht trinkbar. Die Gefängnisverwaltung mischte es mit Chlor, um die durch fäkale Kolibakterien verursachte schwere Verunreinigung zu beseitigen. Es ist aber weder zum Kochen noch zur Körperpflege geeignet.

• Die Zellen sind mit 140 Häftlingen überbelegt – mehr als die offizielle Kapazität. Die Gefangenen sind täglich 22 Stunden eingeschlossen.

• Der Zugang zur Bibliothek und zum Fußballplatz ist stark eingeschränkt.

• Im Sommer erreicht die Temperatur in Südsardinien oft 43 Grad.

• Eine medizinische Versorgung existiert praktisch nicht.

• Die Gefängnispolizei provoziert regelmäßig sowohl Gefangene als auch deren Familien. Immer wieder kommt es zu Schlägen und Gewalt.

Ein solches Leben ist für jeden Menschen unerträglich – umso mehr für jemanden wie Paolo, der sein Leben lang den Kopf nicht gesenkt hat und sich stets solidarisch mit den Feinden des Systems gezeigt hat.

Wie der revolutionäre Anarchist Alfredo Cospito hat auch Paolo beschlossen, seinen Körper als Barrikade einzusetzen – und riskiert dabei sein Leben in einem immensen Kampf, der nur dann Früchte tragen kann, wenn wir entschlossen eine internationale und revolutionäre Solidaritätsbewegung aufbauen.

Wir bekräftigen unsere Solidarität und unser Engagement, den Kampf auszuweiten, damit die Verwaltung keine Ruhe hat. Wir erinnern daran, dass Beamte, Gefängnispolizisten und alle Arten von Gefängniswächtern mitverantwortlich für diese Situation sind – und dass das Gedächtnis der Unterdrückten lang ist. Wenn Paolo etwas zustößt, werden sie alle Konsequenzen tragen müssen.

Lasst uns Paolo in diesem Kampf nicht allein lassen!

Wer Paolo schreiben möchte, kann dies an folgende Adresse tun:

Paolo Todde

C.C. „E. Scalas“

Zona Industriale Macchiareddu 19

09010 Uta (CA)

Sardinien – Italien

Einige sardische Anarchist:innen und andere Mitstreiter*innen von Paolo