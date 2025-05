[B] Meuterei Wiedereröffnung - Kyriakos immer in unseren Herzen

Wir haben viele wundervolle gemeinsame Erinnerungen in der Meuterei und auf den Straßen - Seite an Seite für eine bessere Welt.

In Gedanken sind wir auch bei den gefangen genommenen Freund*innen und Gefährt*innen Marianna Manoura, Dimitra Z., Dimitris und Nikos Romanos. Bis wir wieder in Freiheit beieinander stehen können.

Über 5 Stunden lang haben hunderte solidarische Menschen gemeinsam in, um und vor der Meuterei dafür eingestanden. Laut, kämpferisch und mit brennenden Herzen.

Einige Menschen wurden vor Ort festgehalten und fünf Menschen wurden von den Bullen weggefahren. Achtet auf Updates und zeigt euch solidarisch!

Die Meuterei war ein Ort, an dem wir gemeinsam Pläne schmieden konnten, einander beistanden und an dem ein oder anderen Abend die Zeit vergaßen.

Die Räume sollen nun als Atelier genutzt werden. Philipp (de.indymedia.org/node/498211) meint, seine Selbstdarstellung bräuchte die Räume hier in Kreuzberg. Wir sagen, keiner braucht dich und deinen Scheiß hier! Kreativität werden wir dir auf der Straße zeigen!

Kämpfen wir weiter, holen wir uns die Stadt zurück und seien wir füreinander da!

Für immer in unseren Herzen Kyriakos Xymitiris.

Freiheit für Marianna Manoura, Dimitra Z., Dimitris und Nikos Romanos!

- Meuterei-Kollektiv -

---------english----------------------

Meuterei reopening - Kyriakos always in our hearts

On May 29 at 4:40 pm the mutiny was opened for the public (de.indymedia.org/node/513628). Many people took over the rooms and the street in solidarity. This was in memory of our beloved friend Kyriakos, who died in an explosion in Athens on Oct. 31. Kyriakos was a friend, a companion and a fighting soul who always stood by our side.

We have many wonderful memories together in the Meuterei and on the streets - side by side for a better world.

Our thoughts are also with our imprisoned friends and companions Marianna Manoura, Dimitra Z., Dimitris and Nikos Romanos. Until we can stand together again in freedom.

For over 5 hours, hundreds of people in solidarity stood up together in, around and in front of the Meuterei. Loudly, militantly and with burning hearts.

Some people were detained on site and five people were driven away by the cops. Watch out for updates and show solidarity!

The Meuterei was a place where we could make plans together, stand by each other and forget the time on one or two evenings.

The rooms are now to be used as a studio. Philipp thinks that his urge to self-express needs the space here in Kreuzberg (de.indymedia.org/node/498211). We say, nobody needs you and your shit here! We'll show you creativity on the street!

Let's keep fighting, take back the city and be there for each other!

Forever in our hearts Kyriakos Xymitiris.

Freedom for Marianna Manoura, Dimitra Z., Dimitris and Nikos Romanos!

-Meuterei-Kollektiv-