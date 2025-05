[HAL] Kameraüberwachung in Halle aufgeflogen

Am Montag dem 26.05.2025 wurde in Halle (Sachsen-Anhalt) von engagierten Genoss*Innen eine mobile Überwachungseinheit der Repressionsbehörden enttarnt, abgeklebt und zum Reifenwechsel geschickt.

Die Kamera befindet sich in einem mattgrauen Mercedes Vito mit stark getönten Scheiben *foto* (Tönung auch zwischen Fahrerkabine und Innenraum). Das Auto ist ein älteres Modell aber sehr neu lackiert.

Standort des Überwachungswagens war das Parkhaus des Zoo Halle. Es war dort in der obersten Etage geparkt mit dem Heck dicht an der Außenmauer Richtung Straßenkreuzung *foto*. Von dort hat man die gesamte Kreuzung Reilstraße/Paracelsusstraße im Blick. Die Kennzeichen wechselten zwischen HAL HS 921 und SK AD 105. Auf der Umweltmarke blieb die Kennzeichenangabe unbeschrieben.