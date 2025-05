Privater Porsche Panzer, Mobility Extended: Luxus trifft Unbesiegbarkeit

Montag, 19.05.2025, Pressemitteilung

Zum Start in eine neue Zeitenwende-Ära und kurz vor der Porsche AG Hauptversammlung erweitert Porsche sein Mobilitäts­portfolio: Mit dem Privaten Porsche Panzer definiert die Marke Luxus und Performance neu – und verbindet legendäres Design mit kompromissloser Schutz- und Fahrtechnologie in einem exklusiven Sonderfahrzeug für private Militär-Enthusiasten. Porsche kehrt zu den traditionsreichen militärischen Wurzeln zurück.

Back to the roots: Porsche-Militärfahrzeuge früher und heute

Pioniergeist, Ingenieurskunst und Militarisierung der Gesellschaft – das führte der Nazi-Profiteur und Firmengründer Ferdinand Porsche bereits in den 1930ern zur Entwicklung diverser Fahrzeuge für Nazi-Deutschland. In den Vierzigerjahren entwarfen Porsche-Ingenieure Prototypen für leichte Panzerfahrzeuge und All­rad­mobile, wie den Maus-Panzer, die für ihre Zeit bemerkenswerte Wendigkeit zeigten. Heute knüpft der Private Porsche Panzer an diese Linie an: Er überträgt die legendäre Kombination aus Progressivität und Robustheit in ein modernes, privates Fahrzeug für Sammler und Enthusiasten.