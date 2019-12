Komitee zur Freilassung von Simón Trinidad in Deutschland gegründet

Auch in Deutschland hat sich nun ein Komitee gegründet, um die internationale Kampagne zur Freilassung von Simón Trinidad zu unterstützen. Simón Trinidad, der mit bürgerlichem Namen Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda heißt, war führendes Mitglied der FARC-EP und ist seit seiner Gefangennahme in Ecuador und seiner Auslieferung im Jahr 2004 in den USA inhaftiert. Trotz eines Friedensvertrages zwischen der kolumbianischen Regierung und der ehemaligen Guerilla FARC-EP muss er eine Gefängnisstrafe von 60 Jahren im Hochsicherheitsgefängnis ADX Florence in Colorado verbüßen.

Als Bankangestellter und späterer Professor für Wirtschaftsgeschichte lebt er im Norden Kolumbiens. Er kannte die realen Arbeits- und Lebensbedingungen der Menschen, die seit Jahrzehnten von der kolumbianischen Oligarchie ausgebeutet wurden. Er engagiert sich politisch, zuerst in einem marxistischen Zirkel, dann in der Unión Patriótica, einer aus den Friedensgesprächen zwischen der FARC-EP und der Regierung hervorgegangenen linken Sammlungspartei. Der systematische Mord an der Unión Patriótica und der Kommunistischen Partei berührt ihn sehr, er schickt seine Familie nach Mexiko ins Exil und schließt sich der FARC-EP an. In dieser Organisation wird er zum Kommandierenden und Unterhändler weiterer Friedensgespräche. Im Jahr 2004 findet seine Festnahme statt.

Die Kampagne zur Freilassung von Simón Trinidad hat im Rahmen des Friedensabkommens in den letzten Jahren an Bewegung zugenommen, auch weil trotz des Friedensvertrages und dem Bekenntnis von Simón Trinidad zur Mitwirkung an der Friedensjustiz und Aufarbeitung des Konfliktes bisher keine Freilassung stattgefunden hat. Um die Bemühungen zu verstärken, ist internationaler Druck notwendig geworden. Ein Hauptaugenmerk der internationalen Kampagne liegt vor allem auf das Schaffen einer politischen Gegenöffentlichkeit. Weiterführende Informationen wie eine biografische Kurzdarstellung oder zu seinem Inhaftierungsort finden sich hier: https://simontrinidad.blackblogs.org/

Freiheit für Simón Trinidad!