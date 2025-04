Graffiti in Pforzheim - Justice 4 Lorenz

In der Nacht vom 28. auf den 29. April haben wir ein großes Graffiti an einem viel benutzten Weg an der Enz in Pforzheim gesprüht.

Justice 4 Lorenz

Lorenz wurde am 20.April 2025 von der Polizei mit 4 Schüssen, von hinten, ermordet.

Rassistische Morde und Gewalt nehmen stetig zu, ob durch Rechte, Nazis oder Polizei.

Wir stehen dagegen! Volle Solidarität mit allen Freund*innen und Angehörigen von Lorenz und allen von rassistischer Gewalt Betroffenen!

ACAB

Kämpferische Grüße

Pforzheimer Antifaschist*innen