[KA] Euer Professorentitel schützt euch nicht - Kriegstreiber aus der Anonymität holen!

Wir haben die Fassade mit den Parolen „Beyerer Kriegstreiber“ und „Krieg beginnt hier“ besprüht und Türschloss, Briefkasten und Türöffner mit Baumschaum unbrauchbar gemacht.

Prof. Beyerer und alle anderen Schweine, die mit den Kriegstreibern vom Fraunhofer gemeinsame Sache machen, haben die Aufgabe euch junge Studierende für ihre imperialistischen Hochrüstungspläne zu rekrutieren und lassen euch damit an Waffen forschen, die euch in den kommenden Jahren an die Front und damit in den sicheren Tod schicken können.

Diese Kriege werden um Einflusssphären und Rohstoffe geführt, sie sind nicht in eurem Interesse. Ihr werden die ersten sein, die für die fadenscheinigen Argumente des Kapitals an die Front gezerrt werden. Das haben wir in der Ukraine gesehen, wo tausende junge Männer auf offener Straße vom Staat verschleppt und an die Waffe gezwungen werden. Seid nicht so naiv zu denken, dass sie wenn es so weit ist, nicht das gleiche auch mit euch machen werden.

Für unsere Klasse gibt es keinen anderen Ausweg als diese Kriege und die Vorbereitung darauf mit allen Mitteln zu bekämpfen. Gehen wir`s an!

Krieg dem Krieg und am 1. Mai revolutionär auf die Straße!

13:30 Uhr Friedrichsplatz