Bekenner*innenschreiben: Adbusting zum Thema Tierausbeutung bei Edeka

Wir haben in der Nacht zum 30.11.19 die große Werbetafel des Lebensmittelhandels Edeka in Reiskirchen der Realität entsprechend umgeändert.

Der Klimawandel schreitet unaufhaltsam voran und daher dürfen solche Werbungen zum Fleischkonsum und der Tierausbeutung nicht unbeantwortet bleiben.

745 Millionen Tiere sterben jährlich allein in Deutschland. Sie werden gezüchtet, gemästet und unter großen Qualen getötet. Dieses riesige Leid der sogenannten „Nutztiere“ und die

immense Umweltzerstörung, die der Fleischkonsum verursacht, sollte Grund genug zum Umdenken sein.

Skrupellos werden die Arbeiter*innen von den Fleischkonzernen ausgebeutet, während einige wenige Menschen ihren Reichtum maximieren.

Über dubiose, oftmals kriminelle Wege werden Leiharbeiter*innen aus osteuropäischen Ländern für kurze Zeit nach Deutschland geschleust. Niedriglöhne und unwürdige Bedingungen sind in diesem Industriezweig Standard.

Die Fleischindustrie ist Studien der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen zufolge für den Ausstoß von 30 % der klimaschädlichen Treibhausgase verantwortlich. Also eine der Hauptverursacher des Klimawandels. Außerdem zeigt sich die Fleischindustrie mitverantwortlich für weitere schwerwiegende Umweltzerstörungen. Artenrückgang, Wasserverschmutzung, Bodendegradation und die Regenwaldabholzung zur Gewinnung von Futtermittel sind nur einige Verbrechen an der Umwelt. 83 % der landwirtschaftlichen Flächen werden für Tierhaltung und Futtermittelgewinnung gebraucht. 90 % des weltweit angebauten Soja und 50 % aller Ernten werden als Futtermittel verschwendet. Somit ist die Fleischindustrie unmittelbar für den Welthunger und die Lebensmittelknappheit in sogenannten Entwicklungsländern mitverantwortlich.

16 Kilogramm Getreide werden für 1 Kg Fleisch vergeudet.

15.500 Liter Wasser werden für 1 Kg Fleisch verschwendet.

Eine riesige Ressourcenverschwendung und dass, obwohl täglich Menschen an Unterernährung sterben.