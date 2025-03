Niemals Kriegstüchtig! Feuer für Bundeswehr-Fuhrpark

Niemals Kriegstüchtig!

Nicht heute

Nicht 2029

Nie wieder

Wehret den Anfängen…

Wir befinden uns in einer Krise, in der der nächste Weltkrieg nicht weit entfernt scheint. Eskaliert dieser Krieg weiter, wird er unseren Planeten verwüsten. Während sich die USA aus dem Angriffskrieg in der Ukraine zurückgezogen haben steht das "geeinte Europa" zusammen und diskutiert ganz offen über eine reale atomare Abschreckung gegenüber Russland. Täglich überschlagen sich die Ereignisse, ohne das wir eine Antwort finden, die dem gerecht wird, was in dieser Welt passiert.

Das ist nicht unser Krieg - Wir wollen eine Zukunft.

Auf welchen Krieg wird sich hier eigentlich vorbereitet? Und wem nützt der Krieg?

Die Kriege und Konflikte dieser Welt drehen sich in einem nicht zu missachtenden Anteil um Energieverteilungskämpfe, den Zugang zu Ressourcen, wirtschaftlichen Interessen und schlussendlich Macht. Es ist kein Kampf um Demokratie, Gerechtigkeit oder Werte, auch wenn dies das Narrativ der Herrschenden ist. Der Großteil der Menschen leidet unter diesen Kriegen, während die Reichen und Mächtigen sich ihre Taschen füllen. Der westliche Imperialismus versucht seine Vormachtstellung zu halten, während andere imperialistische Kräfte wie Russland und China diese für sich beanspruchen wollen. Das kapitalistische System reagiert auf die aktuelle Krise, wie so oft in der Geschichte, mit Zerstörung und Aggression. Und niemals handeln die unterschiedlichen Kriegsparteien nach den Interessen der Menschen, die unmittelbar durch sie betroffen sind. Krieg ist immer ein Krieg der kapitalistischen Mächte, bei dem die Menschen aller Länder nur verlieren können. Ihr Leid wird dabei als unausweichliches Schicksal dargestellt und die Feindschaft untereinander mit Nationalismus geschürt.

Wir verteidigen unsere revolutionäre Position in der Frage des Krieges und kämpfen für eine Freundschaft aller Menschen und Völker!

Was in Deutschland passiert ist keine Vorbereitung auf die Verteidigung möglicher Angriffe oder die Herstellung einer sogenannten Wehrhaftigkeit. Kriegstüchtig zu werden meint, sich darauf vorzubereiten einen Krieg zu führen. Worauf Pistorius und Merz die deutsche Gesellschaft auch hinsichtlich einer globalen Machtverschiebung und einem neuen Erstarken von Kriegen zu Sicherung von Energiereserven, Machtzonen und Absatzmärkten vorbereitet, sind Angriffskriege in anderen Ländern mit hoher deutsche Beteiligung. Dafür werden Soldat:innen an Schulen geschickt, die Zivilklausel soll aufgehoben werden und Infrastruktur wie Gesundheitssystem auf den Kriegsfall eingestimmt werden.

Hier im Lande steigen die Mieten, das Sozialsystem wird immer weiter ausgehöhlt und gleichzeitig sollen hunterte Milliarden Euro für Rüstung bereit gestellt werden. Und damit ist kein Ende in Sicht: Um den von der NATO eingeforderten 2 Prozent des BIP gerecht zu werden, stellt das Sondervermögen nur ein Etappenziel dar, die Debatte über weitere Aufstockungen läuft längst.

Was hier passiert ist Kriegstreiberei. Wo bleibt der Aufschrei?

Eine weitere Intensivierung eines globalen Krieges wird hier in Deutschland vorbereitet, daher müssen wir die Zentren der Kriegstreibenden sabotieren.

Aus klarem Verstand wurden in der Nacht auf den 7. März sieben Bundeswehrfahrzeuge auf dem Parkplatz einer MAN Werkstatt in Brand gesetzt, denn Kriegsgerät gefällt uns ausschließlich brennend.

Nein zur Aufrüstung! Nein zu Waffenexporten! Nein zur Wehrpflicht!

Für den Frieden der Völker!

Gruppe Agenda2029

ps: Wir haben ein Video von unserer Aktion aufgenommen. Wir freuen uns, wenn ihr es auf euren Kanälen verbreitet:

http://klktv54valq67z2llp6ew7cejyepqgcrnpaf2xhwlq7o64ufk5tb6kid.onion/w/...

Ohne Tor Browser findet ihr es auf der Inernetseite von Kolektiva Media.