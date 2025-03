Sponti - Free all Antifas!

Jährlich findet am 08. Februar in Budapest der sogenannte "Tag der Ehre" statt. Ein Nazi-Aufmarsch in Gedenken an die Waffen SS.

Weil die dreckigen Hitler-Anhänger dort ohne jegliche Bedenken marschieren dürfen, haben zu mindest ein paar von ihnen 2023 ordentlich aufs Maul bekommen. Da die Behörden bei der Suche nach den Antifas mal wieder sehr motiviert waren, wurden ein paar von ihnen bereits von den Bullen geschnappt. Nach zwei Jahren im Untergrund entschieden sich sieben weitere sich den Behörden zu stellen. Am 20.01.2025 stellten sich auch zwei Genoss*innen hier in Bremen.

Maja, eine der angeklagten Personen, wurde bereits rechtswiedrig an den rechtsautoritären Staat Ungarn ausgeliefert. Bis zu 24(!) Jahre Haft stehen im Raum, unter Bedingungen, die Folter ähneln. Es ist unklar, was die anderen erwartet.

Für uns war und ist klar, es muss knallen! Deshalb haben wir am Abend des 5. März im Bremer Viertel mit einer feurigen Sponti ein bisschen Radau gemacht.

Wir werden keine Ruhe geben, bis wir euch wiederhaben. Die Bullen, Behörden & Nazis sollen weiter unseren Hass und unsere Kraft zu spüren bekommen.

Wir werden uns in Freiheit wiedersehen.

Liebe & Kraft in Untergrund & Knast! <3

Antifa bleibt militant & notwendig, Nazis kriegen aufs Maul

Links:

https://www.butenunbinnen.de/nachrichten/viertel-vermummte-bremen-sielwa...