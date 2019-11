noCop25, weder in Chile noch in Madrid, call for action

Am 2. Dezember kommen die Herrscher der Welt nach Madrid. Einige der größten MörderInnen dieses Planeten, mit einer der größte Verantwortung für dessen Verwüstung. Sie kommen, um ihre Münder und Kalender mit den nächsten Plänen des "Kampfes gegen den Klimawandel" zu füllen. Während der globale Kapitalismus weiter voranschreitet und die meisten CO2-Emissionen aus der industriellen Produktion stammen, während ihre Unternehmen immer weiter Wälder und Berge zerstören um ihre natürlichen Ressourcen zu entnehmen.

Zur gleichen Zeit, als ob das noch nicht genug wäre, steht Chile in Flammen und die Straßen sind immer noch von den Munitionshülsen der Sicherheitskräfte bedeckt. Aber Piñera konnte es nicht mitansehen , dass seine politische Planung durch den Aufstand gestört wurde, er konnte nicht zugeben, dass der mediale Fokus sein Diktat vor einer solchen sozialen Umbruch in Frage stellte. Und dank der Freundlichkeit der spanischen Regierung wird er nun in der Lage sein seine Pläne fortzusetzen, ohne sich zu verzetteln.

Aber in Chile konnte die Normalität nicht mehr gehalten werden, und wir wollen sie auch nicht hier halten. Wir werden nicht zulassen, dass sich die Weltführer treffen, um die Zerstörung unter dem Anschein der Nachhaltigkeit und des Respekts zu gestalten, als ob alles normal weitergehen würde. Als ob sie die ganze Zeit nicht zerstört hätten, als ob sie nicht Tausende von Leichen auf ihrem Gewissen hätten. Wir werden ihnen eine solche Legitimität nicht geben. Auch weil wir wissen, dass der beste Weg, Solidarität mit den Rebellen zu zeigen, nichts anderes ist, als den Aufstand zu verbreiten. Wie in Hamburg wollen wir, dass dieser Gipfel zur Hölle wird.

Deshalb ermutigen wir die Systemfeinde, sich in Madrid zu treffen, an den Tagen, an denen die Weltbesitzer ihren Termin in dieser Stadt haben. Bleibt achtsam auf darauffolgende Aurufe und Infos. Es werden Räume organisiert, um diejenigen zu beherbergen, die von anderen Orten kommen.

Andererseits vertrauen wir auch nicht darauf dass die von Parlamenten und Ämtern betriebene Politik, die Zerstörung stoppt oder den Weg zum Zusammenbruch, der immer unvermeidlicher wird. Aber wir vertrauen auf die Fähigkeit jeder Einzelnen oder Gruppen, zu handeln. Deshalb wollen wir zu dezentralem Handeln aufrufen, um die Verantwortlichen für die Umweltzerstörung aufzuzeigen. Politiker werden nicht gegen die Interessen des Kapitalismus vorgehen, aber wir schon. Gegen den Klimawandel; direkte Maßnahmen.

Greift diejenigen an, die die Erde zerstören.