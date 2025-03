Update zur Haftprüfung – Nanuk weiterhin im Knast

Am Montagmorgen wurde Nanuk von Moabit nach Karlsruhe gefahren, über den heftigen Transport werden wir in den nächsten Tagen länger berichten. Es wurde über drei Stunden verhandelt, Nanuk bleibt erstmal in Haft da eine endgültige Entscheidung auf Ende März verschoben wurde.

Genoss:innen haben Nanuk in Karlsruhe in Empfang genommen, über die ganze Zeit der Verhandlung gab es eine Kundgebung. Danke an euch.

Wir werden uns in den nächsten Tagen ausführlicher melden.

Soligruppe Nanuk