legal,

illegal,

scheißegal!

geschichte lässt sich nicht verbieten, ist aber eben eins: geschichte !!!

obwohl im märz 1998 die rote armee fraktion (raf) mit ihrer damaligen erklärung die raf offiziell für geschichte erklärt

hat, scheint diese tatsache nicht überall angekommen zu sein. andere länder gewähren amnestien, deutschland macht in guter

alter tradition weiter, als sei nichts geschehen!

direkt gefolgt von der springer-presse, allen voran bild und bz, die nach dem ende der raf die letzten gesuchten als raf-

rentner verspotten und im gleichen atemzug die "große gefahr" heraufbeschwören, die von ein paar alten menschen ausgehen

soll.

was die repression in diesem land betrifft, so stellen sich politikerInnen vor die kameras und bejubeln einen erfolg, den

sie nur durch eine anonyme denunziation aus der bevölkerung erreicht haben. die festnahmeaktion in berlin vor einem jahr,

die festnahme von daniela klette nach 34 (!!!) jahren im untergrund und mehr als 20 Jahre unweit vom berliner bka. :-)

dies hat jedoch nicht der hochgerüstete sicherheitsapparat der brd vollbracht, sondern eine arme sau aus der bevölkerung,

die sich schnell die 25.000 euro, die auf jeden der drei genossInnen ausgesetzt war, "verdienen" wollte.

nicht mehr und nicht weniger.

WELCH EIN ERFOLG FÜR DEN SICHERHEITSAPPARAT DER BRD.

wenn daniela sagt, sie rechne nicht mit einem fairen verfahren und von öffentlicher vorverurteilung spricht, dann ist

es genau das, was seit über einem jahr passiert und gegen daniela praktiziert wird. es zeigt einmal mehr das dieser staat

seine rache will. es ist anzunehmen das in diesem verfahren sämtliche üblichen rechtsstaatlichen standarts außer kraft

gesetzt werden, und auf kurz oder lang wieder einer dieser pauschal-abrechnungs-prozesse stattfinden wird.

die verbrecher in diesem land sind nicht, die in vechta einsitzende genossin, oder die beiden genossen, die sich noch in

freiheit befinden, die verbrecher in diesem land sind die politikerInnen die sich vor die fernsehkameras stellen und die

festnahme der genossin als erfolg feiern. sie gehören in den knast.

wo steckt die deutsche linke?

die raf in form der guerilla ist geschichte, doch unabhängig wie jeder einzelne zur gewaltfrage heute steht, so ist sie

unauslöschbar teil der deutschen linken. wo ist die so viel heraufbeschworene solidarität mit den letzten genossinnen

und genossen aus der raf?

SOLIDARITÄT war schon immer die stärkste waffe linker politik.

die verhältnisse, die in den 1970ern zum aufbau einer guerilla in der metropole brd geführt haben, haben sich bis heute

faktisch nicht geändert. ganz im gegenteil: durch die veränderungen in europa, das ende der ddr, durch den krieg gleich

vor den toren deutschlands, verdienen konzerne aus dem militärischen sektor milliarden.

sie verdienen noch immer an den kriegen.

in der letzten erklärung der RAF im märz 1998 hies es u.a.:

"die guerillas der metropolen haben den krieg,

den die imperialistischen staaten ausserhalb

der zentren der macht führen, in das zentrum

der bestie zurückgetragen."

und genau das ist es, was heute fehlt: die intervention der guerilla in der metropole brd. nichts hat sich verändert.

in einem früheren text hies es damals:

"[...] wenn wir uns die rasante destruktive entwicklung des kapitalistischen systems vor augen halten. dieses system hat

schon lange die ausgrenzung, das materielle und soziale elend und den tod von millionen menschen im trikont hervorge-

bracht. heute ist die entwicklung der fortschreitenden grundsätzlichen krise dieses systems an einem punkt angelangt, an

dem die zerstörung der lebensgrundlagen selbst in den metropolen nicht mehr zu verdrängen ist und soziales und materiel-

les elend auch hier zu realität von immer mehr menschen geworden ist und viele spüren, daß die perspektive in diesem

system für sie selbst nur hoffnungslosigkeit bedeutet. in dieser situation hat das fehlen einer sozial sinnvollen alter-

native als gesellschaftliche kraft katastrophale auswirkungen.

während der staat die ausbreitung und eskalation faschistischer und rassistischer mobilisierung in der geschellschaft

schürt und fördert und es z.b. mit seiner gezielten hetze gegen flüchtlinge geschafft hat, einen großteil der aufbrechen-

den widersprüche in eine reaktionäre richtung zu kanalisieren, ist die situation auf unserer seite nach wie vor von

vereinzelung und desorganisation geprägt."

o-ton raf, 30.03.1993.

FREIHEIT FÜR ALLE POLITISCHEN GEFANGENEN !

SCHLIESSUNG ALLER ISOLATIONSTRAKTE !

RASSISMUS VON STAAT UND NAZIS BEKÄMPFEN !

FÜR EINE GESELLSCHAFT OHNE KNÄSTE !

WIR EMPFINDEN KLAMMHEIMLICHE FREUDE FÜR DIE BEIDEN IN FREIHEIT BEFINDLICHEN GENOSSEN !

DIE NAMENLOSEN!

27.02.2025