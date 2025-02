Buttersäure für AfD-Autos

Genau das haben 2 AfDler aus Frankfurt und Offenbach sich am Morgen des 19.02.2025 gedacht, als sie in ihr Auto gestiegen sind. Am Jahrestag des rassistischen Anschlags in Hanau und so kurz vor der Wahl stinkt es bis zum Himmel und das nicht nur wegen ihren Wahlversprechen.

Denn wir waren des nachts da und haben dafür gesorgt. Ein bisschen Buttersäure in die Lüftung und schon verteilt sich der Gestank im ganzen Auto und ruiniert auch die Lüftung, herrlich!

Getroffen hat es folgende Kandidaten:

Patrick Schenk aus Frankfurt-Schwanheim (Tannelwaldstr. 4, silberner Mercedes mit Kennzeichen: F SP 1003)

Christine Thüne aus Offenbach (Bismarckstr. 29, silberner Citroen mit Kennzeichen OF CT 366 )

Wir wollen sie wissen lassen: Ihr stinkt uns gewaltig mit eurer menschenfeindlichen Politik!

Freudig haben wir gelesen, dass auch andere Antifaschist*innen ihre Wut auf diese Nazis nachts zum Ausdruck bringen. Gegen Willy Klinger aus Höchst (https://de.indymedia.org/node/494172) und das Restaurant Mediterran in Enkheim (https://de.indymedia.org/node/494006).

Für jeden Aufschwung, den die AfD erlebt ziehen wir los und machen unsere Meinung bekannt: Wir haben kein Bock auf eine faschistische Partei. Deswegen kommen wir sie nachts besuchen und es wird nicht das letzte Mal sein.

Mehr Infos zu den Beiden und anderen Nazis gibts auf afdhessen.net.

Rassismus tötet und die AfD hat mitgeschossen!