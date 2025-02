Aktion gegen AfD-Treffpunkt in Frankfurt

Von Frankfurt bis Paris - Faschisten keine ruhigen Orte lassen!

Vor wenigen Tagen wurden antifaschistische Jugendliche in Paris von einer Gruppe Faschisten an ihrem Verein angegriffen und teilweise verletzt. Auch hier in Deutschland haben wir bei den Angriffen auf LGBTI+ rund um den CSD-Sommer, bei der rassistischen Gewalt in den Wochen nach dem Anschlag in Magdeburg und etlichen weiteren Beispielen gesehen: In einer zugespitzten politischen Lage gewinnen neue faschistische Kräfte an Selbstvertrauen. Wir werden ihnen dieses nehmen! Greift ihr Antifaschist:innen an einem Ort an, werden wir überall zurückschlagen!

Das "Restaurant Mediterran" in Frankfurt-Enkheim ist ein bekannter Treffpunkt der neufaschistischen Partei AfD, die dort regelmäßig ihre Stammtische durchführt. In der Nacht vom 18. auf den 19.2.2025, drei Tage nach dem Angriff in Paris und 5 Jahre nach dem rassistischen Attentat in Hanau, wurde das Restaurant von kommunistischen Jugendlichen besucht und mit den Slogans "Nazis jagen" und "AfD abschieben" versehen. Das Restaurant sollte sich nochmal überlegen, ob es sich lohnt, für Geld Faschisten Tür und Tor zu öffnen. Und eins ist klar: Es gibt keine ruhigen Orte, keine Treffpunkte für Faschisten, die nicht von der antifaschistischen Jugend unsicher gemacht werden.

Solidarität heißt Widerstand - Kampf dem Faschismus in jedem Land!