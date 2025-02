JEDES JAHR DIESELBE SCHEISZE

Am Donnerstag den 13. Februar jährt sich die Bombardierung Dresdens zum 80. Mal – noch mehr als in den letzten Jahren wird eine große Inszenierung der vermeintlich unschuldigen Kulturstadt unter Beteiligung tausender Neonazis aus ganz Europa erwartet. Bereits am Vorabend demonstrierten rund 40 Menschen in der Dresdner Neustadt gegen den Opfermythos. Die dynamische Spontandemonstration lief lautstark und unter Einsatz von Pyrotechnik vom Bischofsplatz in Richtung Alaunpark. Unterwegs warfen einige Demonstranten mit Farbe und Pflastersteinen auf den Neubau am Bischofsplatz, sowie den Tabakladen von H. J. Zickler einige Meter weiter. Ehe die Polizei vor Ort war, hatte sich die Demonstration nach gut fünf Minuten aufgelöst.