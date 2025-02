(USA) Leonard Peltier – neue Entwicklungen für den politischen Gefangenen Radio Aktiv Berlin 7. Februar 2025 Global

Als am 20. Januar Ex-US-Präsident Biden sein Amt an Trump übergab, änderte er kurz zuvor noch die Haftstrafe des indigenen politischen Gefangenen Leonard Peltier in Hausarrest um. Noch sind die genauen Bedingungen dieses Arrests unklar. Voraussichtlich am 18. Februar soll er nun in seine Herkunftsregion zu seinen Angehörigen gebracht werden. Nach beinahe 50 Jahren Haft, die meisten davon in Isolation, kommentierte Peltier dies als eine „millionenfache Verbesserung“.

Am 23. Januar informierte Free Them All Berlin ( https://freethemallberlin.nostate.net/ ) im Berliner Stadtteilladen Zielona Gora über Peltier, die Híntergründe seines Falls und die aktuellen Entwicklungen. Wir senden heute einige Teile dieser Veranstaltung.

——————————–

