Broschüre: Fluchtursachen – Krieg, Armut & Umweltzerstörung (Neuauflage 2019)

Kommentar zur Neuauflage



Die gesellschaftlichen Verhältnisse haben sich seit unserer zweiten Auflage im Herbst 2017 nicht wesentlich geändert: Es gibt noch immer Kriege, Unternehmen, die daran verdienen und reiche Länder, die mit ihrer zerstörerischen Ausbeutungspolitik von Mensch und Natur Flucht verursachen. Indes wurden die Schrauben an einigen Stellen schärfer angezogen. Die staatliche Praxis mit Geflüchteten wird immer barbarischer: Mit Vollgas steuern wir auf einen katastrophalen Klimakollaps zu und trotzdem werden weiterhin gigantische Flächen an Wald abgeholzt und Unmengen an Treibhausgasen produziert. Das Mittelmeer gleicht einem Massenfriedhof und Deals mit Grenzregimen, wie der zwischen Deutschland und der Türkei, zeigen die pervertierte Handhabung mit Menschen im Kapitalismus – ob Tod oder in Lagern gehalten, hauptsache Geflüchtete gelangen nicht nach Europa. Nicht nur die Zahl kriegerischer Auseinandersetzungen ist extrem hoch, sondern auch die Asyl- und Abschiebepolitik in Deutschland ist so zugespitzt wie noch nie. Der staatliche und gesellschaftliche Rassismus hat in Deutschland zugenommen und nimmt – nach dem Einzug der AfD in etliche Landesparlamente und in den Bundestag – weiter an Fahrt auf.

Das sind Zeiten, in denen der Widerstand gegen Umweltzerstörung, Abschiebungen, Proteste gegen Unternehmen und Konzerne, die am Krieg verdienen, sowie internationale Solidaritätsarbeit wichtiger und dringlicher werden. Zeiten, in denen wir uns weder spalten noch isolieren lassen. Wir stehen vor der Herausforderung eine antimilitaristische Bewegung aufzubauen. Wir hoffen mit der Broschüre einen kleinen Beitrag zu leisten, indem wir die beteiligten Akteure und ihre Rolle beleuchten und Formen dagegen aktiv zu werden, aufzeigen.

Weiter zur vollständigen Textversion der Broschüre