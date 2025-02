[S] Farbe für Accenture – Stop L3 Harris – Es lebe die Revolution in Rojava!

Das Unternehmen hat viele Sitze in Deutschland. Wer Inspiration für Aktionen sucht, wird hier fündig: https://www.accenture.com/us-en/about/locations/office-details?loc=Germany

Türkischer Drohnenkrieg & Widerstand

Der türkische Staat führt aktuell einen Drohnenkrieg gegen die Guerilla in den Bergen und die Selbstverwaltung in Rojava. Dabei werden Zivilist:innen und zivile Infrastruktur angegriffen und Vertreter:innen der kurdischen Freiheitsbewegung gezielt exekutiert. Zuletzt wurde der Widerstand der Zivilbevölkerung Rojavas auf dem Tishrin-Damm immer wieder Ziel von Angriffen. Doch dadurch lässt sich der Widerstand nicht brechen. Immer noch demonstrieren Menschen Tag für Tag auf dem Damm und stellen sich der Bedrohung durch die Türkei und ihre islamistischen Banden mutig entgegen!

Und nicht nur die Zivilbevölkerung wehrt sich gegen die Angriffe. Die Guerilla in den Bergen und auch die Selbstverwaltung haben in den letzten Monaten immer wieder Bayraktar-Drohnen abgeschossen und bewiesen, dass sie in der Lage sind, sich der zweitgrößten NATO-Armee in den Weg zu stellen.

Dem Krieg kein ruhiges Hinterland!

Als Internationalist:innen wollen wir dafür sorgen, dass diese Unternehmen kein ruhiges Hinterland haben und ihre kriegerischen Machenschaften nicht unentdeckt bleiben. Der Krieg beginnt hier in den imperialistischen Zentren, von hier aus operieren die Rüstungsunternehmen & Kriegsprofiteure.

Das bedeutet, dass wir sie hier angreifen können und werden. Denn wir führen mit allen revolutionären Kräften einen gemeinsamen Kampf für eine befreite Gesellschaft.

Den Imperialismus und die Kriegsprofiteure anzugehen, ist gerade in Zeiten der wachsenden globalen Kriegsgefahr bitter nötig. Deshalb rufen wir euch alle auf, euch der Demonstration gegen die Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) am 15. Februar anzuschließen.

Dort treffen sich Politiker:innen, Rüstung und Militär, um in Hinterzimmergesprächen über die Aufteilung der Welt und Kriege von morgen zu verhandeln. Dagegen gilt es, Widerstand zu leisten!

Kommt alle nach München!

Hinein in den revolutionären Block

Es lebe die Revolution in Rojava!