Antifa in die Offensive - Solidarität nach Schwarzenberg

Antifa heißt Angriff - Unsere Solidarität gegen ihre Repression!

Bezugnehmend auf die Hausduchsuchungen in Schwarzenberg in dieser Woche versammelten wir uns am gestrigen Abend, um solidarische Grüße an den Atomkinder eV und die Unanbeatbar in Schwarzenberg zu senden.

Ihr seid nicht allein! Antifa in die Offensive!

Kollektiv Karo Halle / Saale