Digitaler Ausspähversuch in Halle

In den letzten Tagen geisterte in Halle eine Nachricht durch die örtliche Szene. In der Nachricht soll ein vermeintlich anonymisierter Einblick in die lokalen Strukturen gegeben werden. Es wird versucht, Genoss:innen über eventuelle "Konflikte" und ihre Erfahrung in halleschen Strukturen auszufragen.

Auch wenn nicht bekannt ist, wer für diese Ausspähaktion verantwortlich, machen wir hiermit darauf aufmerksam.

Spätestens im Antifa-Ost-Verfahren sehen wir, zu was interne Einblicke, wie sie ein Johannes Domhöver gab, in unsere Strukturen führen kann.

Deshalb: Anna und Arthur halten's Maul!