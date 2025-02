Outing in Hamburg: Thomas Reich = AfD

Am 2. Februar wurde in der Nacht der Wohnort von Thomas Reich am Friedrich-Ebert-Damm 56B in Hamburg besucht. Thomas Reich tritt für die antidemokratische Partei AfD zur Bürgerschaft im Wahlkreis Wandsbek an.

Reich sein Briefkasten ist nun so voll Bauschaum wie sein Kopf und irgendwer hat in den anliegenden Briefkästen Flugblätter verteilt, auf denen stand:

"Achtung, Rassist in der Nachbarschaft!

Thomas Reich (Friedrich-Ebert-Damm 56B) tritt für die antidemokratische Partei AfD zur Bürgerschaft im Wahlkreis Wandsbek an.

Die AfD ist eine rassistische, nationalistische Partei. Sie steht für eine menschenverachtende Politik, die von oben nach unten tritt. Sie will unsere Nachbarinnen und Nachbarn, unsere Freundinnen und Freunde vertreiben.

Die AfD verfolgt eine Politik der sozialen Ungleichheit, in der die Reichen reicher werden und die Armen arm bleiben. Denn sie steht auf Seiten der Besitzenden und keineswegs auf der Seite des "kleinen Mannes" und schon gar nicht auf der Seite der "kleinen Frau":

# Die AfD setzt sich gegen Bürgergeld und für massive staatliche Kürzungen ein.

# Sie wendet sich gegen Mieterschutz und fördert stattdessen Immobilienunternehmen.

# Sie wettert gegen Gewerkschaften und damit Arbeitnehmerrechte, um für wohlhabende Arbeitgeber zu streiten.

Und immer wieder schiebt die AfD die Schuld an gesellschaftlichen Missständen auf sozial Schwache und Migranten. Die AfD sät ihren Hass für eine Welt der Spaltung und Vertreibung.

Aber ohne uns! Wir wollen eine solidarische Nachbarschaft, ohne Rassismus und Ausgrenzungen.

Gegen die AfD und ihre Vertreter!

Für ein gutes Leben für alle!"