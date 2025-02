ASYLRECHT IST MENSCHENRECHT!

Gestern Abend haben wir uns die Straßen Kassels genommen um gegen die gemeinsame Sache der Rechten in den Parlamenten zu protestieren. Nur zwei Tage nach dem Gedenken an die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz, hat Merz seinen rassistischen 5 – Punkte Plan mithilfe von FDP und AfD im Bundestag verabschieden können. Damit macht er sich zum Wegbereiter der Faschisten, die über den Fall der ‚Brandmauer‘ jubeln. Diese ist aber schon lange eine Illusion, wenn man die Politik der letzten Monate verfolgt hat. Der rassistische Diskurs zieht sich durch fast alle Parteien. Es reichen keine Lippenbekenntnisse von verlogenen Politiker*innen die ‚nie wieder ist jetzt‘ am Tag der Befreiung posten, um den Rechtsruck zu stoppen. Deswegen haben wir gestern mit einer kraftvollen Sponti gegen die menschenverachtende Politik von Merz, Weidel und Co protestiert. Wir fordern eine Welt ohne Grenzen und sichere Fluchtrouten für alle Menschen! Und solange das nicht der Fall ist, werden wir uns weiter die Straßen nehmen. Asylrecht ist und bleibt Menschenrecht!

Rechtsruck stoppen! Refugees welcome!