Hambacher Forst: Sündi Tag X

Aufruf zur Unterstüzung des Sündi

Tag X! Die Rodung des ‘Sündis’ hat am 29.1 um 7 Uhr morgens begonnen.

Wir brauchen JETZT Unterstützung, kommt bringt euch ein! Jede Hilfe ist nützlich.

Infos auf hambacherforst.org

und dem Ticker des Sündis und von Forest Resistance Ticker.

~~~

Am 27.1 hat das Oberverwaltungsgericht in Münster einen Eilantrag des BUND Landesverband NRW gegen den aktuellen Hauptbetriebsplan für den Braunkohletagebau Hambach der RWE Power AG abgelehnt. Somit stand der Räuming des ‘Sündis’ aus rechlicher Sicht nichts mehr entgegen.

Am 29.1 kamen hunderte Secus mit Hebebühnen, Harvestern und Arbeitis mit Kettensägen um zuerst alles außerhalb des Wäldchens zu zerstören um dann immer näher an die Baumhäuser zu kommen. Dass ihnen sowohl Menschenleben als auch nichtmenscliches Leben dabei vollkommen egal war haben sie mehrfach gezeigt. Die Secus griffen Presse an, schnitten wissentlich wichtige Abspannungen durch und kamen mit dem Harvester viel zu nah an Menschen und Strukturen ran.

Neben vielen Wildtieren die beobachtet wurden wie sie total verschreckt aus ihrem ehemaligen Zuhause flüchten mussten wurde wohl ein Reh direktes Opfer der Fällarbeiten und starb.

Und morgen werden sie wieder kommen um weierhin wichtigen Lebensraum zu zerstören.

Treten wir dieser blinden profitgierigen Zerstörungwut entgegen. Lasst uns Viele sein. Kommt in den Sünd!!!!

Call for support for the Sündi

Day X! The clearing of the 'Sündi' started on January 29th at 7am.

We need support NOW, get involved! Every help is useful.

Information on hambacherforst.org

and the tickers of sündies and Forest Resistance Ticker.

~~~

On January 27th, the Higher Administrative Court in Münster rejected an urgent appeal by the BUND Landesverband NRW against the current main operating plan for the Hambach opencast lignite mine of RWE Power AG. This meant that from a legal point of view there was nothing to stop the 'Sündi' from being cleared.

On January 29, hundreds of Secus arrived with lifting platforms, harvesters and workers with chainsaws to first destroy everything outside the forest and then get closer and closer to the tree houses. They showed several times that they didn't care about human or non-human life. The Secus attacked the press, knowingly cut important guy lines and got far too close to people and structures with the harvester.

In addition to many wild animals that were observed fleeing from their former homes in total fright, one deer was probably a direct victim of the felling work and died.

And tomorrow they will be back to continue destroying important habitat.

Let's stand up to this blind, profit-hungry rage for destruction. Let us be many. Come to the Sündi!!!!

Love and rage